Gỡ khó cho xe 4 bánh chở người

TP - Trước tình trạng hàng nghìn xe 4 bánh gắn động cơ có thể phải “đắp chiếu”, các cơ quan chức năng cho biết, sẽ đề nghị các tỉnh, thành sớm lắp đặt biển báo tốc độ tối đa 30 km/h trên các tuyến đường để xác định phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người.

Ngày 18/3/2025, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về quy định mới đối với "xe chở người 4 bánh có gắn động cơ", được nêu trong Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024. Khoản 2, Điều 24 của Nghị định nêu rõ: “Từ ngày 15/02/2025: Đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h, áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông…”.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, quy định này bất cập, không phù hợp với thực tế, bởi trên lãnh thổ Việt Nam hiện chưa có con đường, tuyến phố nào cắm “Biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông”. Do đó, quy định trên đồng nghĩa với việc cấm loại xe này hoạt động, gây khó khăn lớn cho các đơn vị kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của hàng chục nghìn tài xế điều khiển loại xe này. Các hãng sản xuất xe 4 bánh gắn động cơ chở người đã khống chế tốc độ tối đa không quá 30 km/h ngay từ khi sản xuất, để đảm bảo an toàn.

“Theo thống kê chưa đầy đủ, các đơn vị kinh doanh vận tải trên cả nước đã đầu tư và được cấp phép lưu hành từ 12.000-15.000 xe chở người 4 bánh gắn động cơ. Nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ, khoảng 15.000 xe sẽ phải “đắp chiếu”, ước tính gây lãng phí khoảng 5.250 tỷ đồng. Điều này đi ngược lại với chủ trương về giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có giải pháp tăng cường đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch để bảo vệ môi trường”, ông Quyền nói.

Theo thống kê của Vụ Vận tải - An toàn giao thông, cả nước có 35 địa phương cho phép thí điểm hoạt động xe chở người 4 bánh gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Xác minh thông tin về số lượng xe

Theo Lãnh đạo Vụ Vận tải - An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), trong những cuộc họp hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ (ban hành ngày 31/12/2024), quy định về xe chở người 4 bánh gắn động cơ đã được thống nhất. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) có nhiều văn bản gửi các tỉnh, thành phố để hướng dẫn quản lý hoạt động của xe chở người 4 bánh gắn động cơ theo quy định mới.

“Chúng tôi sẽ có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nhưng cần phải xác minh thông tin về con số 12.000 - 15.000 xe chở người 4 bánh gắn động cơ đã được cấp phép lưu hành. Theo thống kê từ 35 tỉnh, thành gửi về Bộ GTVT vào tháng 5/2024, chỉ có khoảng hơn 3.000 xe đủ điều kiện hoạt động. Vì vậy, chúng tôi chưa hiểu vì sao số lượng xe có thể tăng vọt lên 12.000 - 15.000 xe sau chưa đầy 1 năm, như thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam”, lãnh đạo Vụ Vận tải - An toàn giao thông nói.

Sớm lắp đặt biển báo tốc độ tối đa 30km/h

Cuối tháng 2/2025, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an có văn bản gửi các tỉnh, thành đang khai thác hoạt động của xe chở người 4 bánh gắn động cơ. Cụ thể, từ khi triển khai Luật Trật tự, An toàn giao thông 2024, Cục CSGT đã nhận được kiến nghị của một số tỉnh, thành về việc mở rộng phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, cho phép hoạt động trên các tuyến đường công cộng để tăng cường kết nối giao thông, giảm phát thải,…

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cho rằng, loại xe này còn nhiều bất cập, hạn chế như không có túi khí và dây đai an toàn, không có cửa (hoặc có nhưng không an toàn), có tốc độ lưu thông thấp (tối đa 30 km/h)… Không chỉ vậy, loại xe này thường xuyên vi phạm lỗi “dừng đỗ không đúng nơi quy định” và tranh giành khách với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ùn tắc, mất trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, Cục CSGT đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Trật tự, An toàn giao thông 2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, không mở rộng phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh gắn động cơ ra các tuyến giao thông công cộng. Cục CSGT cũng đề nghị các tỉnh, thành sớm lắp đặt đầy đủ biển báo quy định tốc độ tối đa 30km/h để xác định phạm vi hoạt động của loại xe này.

Lãnh đạo Vụ Vận tải - An toàn giao thông cho biết, tháng 2/2025, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa trên các tuyến đường nhằm xác định phạm vi hoạt động với xe chở người 4 bánh gắn động cơ. Vì vậy, trong thời gian tới, loại biển báo tốc độ tối đa 30 km/h sẽ sớm được lắp đặt trên các tuyến đường phù hợp cho loại xe này lưu thông.