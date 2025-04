Thường trực Ban Bí thư: Thời gian từ nay đến Đại hội XIV không còn nhiều

Theo TTXVN, sáng 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ ba của tiểu ban. Cùng tham dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, thành viên các tiểu ban, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.

Tại phiên họp, sau khi nghe Bộ phận Thường trực của Tiểu ban báo cáo, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới; về tiến độ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; vận hành Trung tâm Báo chí; ứng dụng công nghệ thông tin; lấy ý kiến nhân dân; khách mời quốc tế; xây dựng trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng… Phiên họp đồng thời xem xét một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, cơ quan liên quan.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan thời gian qua đã nỗ lực, tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phục vụ Đại hội; về cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, được thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch, những nội dung đã được phân công.

Để công tác chuẩn bị tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong báo cáo chung cần cụ thể hóa, lượng hóa rõ hơn những kết quả đã triển khai, cần nêu rõ các đầu việc, nhiệm vụ cấp thiết, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm và các cơ quan phối hợp. Báo cáo kết quả triển khai công việc phải bám sát các nhiệm vụ mà Tiểu ban đã phối hợp.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, chỉ còn khoảng 9 tháng nữa, trong khi khối lượng công việc của Tiểu ban rất lớn. Vì thế, những cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Ở những đơn vị vừa được sắp xếp lại cần cập nhật thêm nhiệm vụ của đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, trong đó có nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng để thực hiện đúng tiến độ, không bỏ sót nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan là rất quan trọng, với tinh thần làm việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, rõ ràng từng việc để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

"Việc nào vượt thẩm quyền, các đồng chí báo cáo, chúng ta đừng chờ đợi quá nhiều", Thường trực Ban Bí thư nói, đồng thời yêu cầu, công tác tham mưu phải nhanh chóng, dứt khoát để giải quyết công việc, tránh bị động. Do có đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nên nhiệm vụ, yêu cầu cũng khác. Nhiều công việc đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, không thể rập khuôn theo cách thức như trước, mà phải năng động, linh hoạt và đổi mới cách làm, bám sát tình hình thực tiễn để triển khai nếu không sẽ không theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ...

Nhấn mạnh nội dung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng là rất quan trọng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chủ động đề xuất nội dung tuyên truyền, đồng thời nêu rõ yêu cầu cần hướng đến nội dung thiết thực, tránh lãng phí, hình thức.

Thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng cần gắn với việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới với mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP ở mức 8% trở lên trong năm 2025, tạo tiền đề đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Cùng với đó, cần tuyên truyền về công tác tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia - một trong những động lực lớn để thực hiện đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý về công tác tham mưu, gửi dự thảo, tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng… theo quy định và phù hợp với quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần khẩn trương hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan hữu quan tiếp tục chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ đã được Tiểu ban phân công; chủ trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, tránh để sót việc, chậm việc, tránh "chờ nhau" trong thực hiện theo từng nội dung công việc; đồng thời phát huy, gắn trách nhiệm người đứng đầu để đảm bảo công tác phục vụ Đại hội thực sự chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hơn, quyết liệt hơn trong triển khai công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng theo kế hoạch đã phân công, bởi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được triển khai thực hiện tốt sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.