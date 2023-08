Giao Hàng Siêu Việt: Chinh phục miếng bánh ngon nhưng khó nuốt mang tên nhượng quyền bưu cục

TPO - Trình báo với cơ quan công an, cô gái trẻ cho biết vết thương đang chảy máu ở cổ do hai người lạ mặt chặn đường tấn công để cướp tài sản, song sau khi điều tra công an xác định vết cắt ở cổ do chính nạn nhân gây ra.