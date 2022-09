Giáo dục tiếng Anh mầm non - Hãy là cuộc dạo chơi ngôn ngữ cho trẻ

Cho trẻ làm quen với tiếng Anh sớm là xu hướng phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Nhu cầu cao, đi kèm với đó là nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nên lựa chọn phương pháp dạy và học nào cho trẻ là thích hợp nhất. Vậy nhưng dù là phương án nào, việc học tiếng Anh sớm vẫn chỉ nên là cuộc dạo chơi vui vẻ và lý thú cho trẻ.

Giáo dục mầm non là bước đệm quan trọng giúp trẻ em chuẩn bị một nền móng tốt nhất cả về tư duy và thể chất để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, việc lựa chọn cho trẻ học gì, học như thế nào lại là một vấn đề đáng để cân nhắc kỹ lưỡng. Giai đoạn mầm non (từ 3 - 6 tuổi) là giai đoạn trẻ đang dần hình thành hệ tư duy ngôn ngữ của bản thân. Đây là giai đoạn trẻ tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Do đó, cho trẻ làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) càng sớm, bé càng dễ dàng tiếp thu.

Dù hiểu được điều này, nhưng trên thực tế nhiều bậc phụ huynh vẫn băn khoăn về việc nên cho trẻ làm quen với tiếng Anh như thế nào, vì các bé trong độ tuổi này cũng chưa hoàn thiện ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Một phương pháp phù hợp sẽ giúp bé phát triển toàn diện cả 2 ngôn ngữ, ngược lại lựa chọn phương pháp không phù hợp sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến giao tiếp tiếng Việt của trẻ.

Thực tế triển khai dạy và học ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non hiện nay mang tính tự phát cao, chưa được “chuẩn hóa” theo quy định chung. Nhiều chương trình học quá nặng về lý thuyết, khiến trẻ bị áp lực, mất hứng thú với việc tìm hiểu ngôn ngữ mới. Ở độ tuổi 3 - 6 tuổi, trẻ đang bước vào giai đoạn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Khi bài giảng không đáp ứng được sự thú vị và đổi mới, bé khó có thể tiếp thu một cách hiệu quả.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non, Enspire Start đưa việc làm quen với tiếng Anh cho trẻ trở thành một cuộc dạo chơi ngôn ngữ mới mẻ và lý thú. Với 6 tập sách và 105 bài học, Enspire Start đưa trẻ vào thế giới đa trí tuệ với những chủ đề học tập đa dạng, kết hợp cùng các bài học đạo đức, ứng xử, hành vi… Những bài học quen thuộc, gần gũi được khơi mở bằng phương pháp học thực tế, giúp bé vừa học vừa chơi mà vẫn có thể ghi nhớ ngôn ngữ thật tự nhiên và hiệu quả.

Với Enspire Start, trẻ học tiếng Anh không phải bằng các bài giảng khô khan, mà cùng trải nghiệm với những “người bạn” như thỏ Enspire, mèo Mia, gấu Boris, Hươu Liz, chó Kevin, thông qua các trò chơi thực hành khác nhau, từ đó giúp trẻ tìm thấy cảm hứng học tập tự nhiên nhất, không gây áp lực hay nhàm chán cho trẻ. Bên cạnh đó, bộ học liệu điện tử giúp bé có thể học tập mọi lúc mọi nơi thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trọn bộ tài liệu Enspire Start bao gồm 6 bộ sách cho trẻ, 6 bộ sách dành cho giáo viên, 13 bộ truyện tranh, 13 bộ từ điển tranh và 256 thẻ tranh flashcard giúp trẻ hoàn thiện khả năng ngôn ngữ tiếng Anh trong giai đoạn đầu đời. Kết thúc chương trình học, trẻ có thể ghi nhớ tới 600 từ vựng và hơn 20 mẫu câu phổ biến. Chương trình học cũng được Enspire cập nhật liên tục giúp phụ huynh, thầy cô và các bé dễ dàng tiếp cận, làm quen, điều chỉnh nội dung dạy học sao cho phù hợp nhất với sở thích, nhu cầu và khả năng của trẻ.

Hệ sinh thái dạy và học được Enspire hoàn thiện với hệ thống tài nguyên đa dạng đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo nhu cầu của mỗi cơ sở giáo dục, Enspire có khả năng phiên chế chương trình học theo yêu cầu riêng biệt của nhà trường: thời lượng bài học, giáo án chi tiết, bài luyện hàng tuần, bài test phù hợp. Hoạt động giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh, xây dựng phòng lab, cung ứng giáo viên cũng như tư vấn thủ tục để tiến hành dạy tiếng Anh mầm non tại các cơ sở trường đều được Enspire đáp ứng.

Bề dày kinh nghiệm và nguồn lực vững mạnh giúp Enspire Start được hơn 100 trường mầm non công lập và tư thục lựa chọn. Đồng thời, Enspire cũng trở thành đối tác chiến lược và lâu năm của nhiều Hiệp hội giáo dục mầm non của Singapore, Malaysia, Indonesia, Hoa Kỳ…. Không ngừng cập nhật các nội dung số cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, Enspire biến việc học tiếng Anh của trẻ thành một cuộc dạo chơi ngôn ngữ thú vị, giúp trẻ làm quen với tiếng Anh hiệu quả nhất.