'Giảm gánh nặng hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư nhờ tiết kiệm điện': Báo Tiền Phong đoạt giải B

Ban tổ chức cho biết, năm nay có 35 tác phẩm đoạt giải của các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương. Báo Tiền Phong đoạt giải B cho loạt bài 3 kỳ “Giảm gánh nặng hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư nhờ tiết kiệm điện” của tác giả Phạm Tuyên.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn xã hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan, trong đó có Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13/3/2019. Chương trình đề ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trên, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương và đơn vị liên quan triển khai rất nhiều biện pháp quyết liệt. Trong đó, truyền thông, nâng cao nhận thức là một trong những giải pháp quan trọng đã và đang được đẩy mạnh triển khai.

Giải thưởng năm nay có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mà còn có ý nghĩa thiết thực với hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả của báo chí đối với đời sống xã hội.

Trong năm 2023, Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được hàng trăm tác phẩm tham dự ở 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đánh giá của Hội đồng chấm giải cho thấy, mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự giải năm nay tương đối đồng đều. Nội dung các tác phẩm khá đa dạng, đề cập nhiều chủ đề trong tiết kiệm năng lượng.

Đặc biệt, năm nay nhiều cơ quan báo chí không chuyên ngành, báo chí địa phương tham gia giải và có tác phẩm đoạt giải cao. Một số cơ quan báo chí có đội ngũ phóng viên trẻ với bài viết thể hiện theo hình thức báo chí hiện đại, nội dung chuyên sâu, được Hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Nhiều cơ quan báo chí Trung ương duy trì được những tuyến bài chuyên sâu, phát huy hiệu quả tích cực, như: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Công thương, Báo Lao động, Báo Quân đội Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam...

Nhiều cơ quan báo chí địa phương có tác phẩm nổi trội, xuất sắc, như: Báo Thanh Hóa, Báo Hà Nam, Báo Tuyên Quang, Báo Bắc Giang, Đài PTTH Thanh Hóa, Đài PTTH Nghệ An , Đài PTTH Hà Tĩnh, Đài PTTH Lai Châu...

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thường niên.

Có tổng cộng 35 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải năm nay. Loại hình báo in có 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích. Loại hình báo điện tử có 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 3 giải Khuyến khích. Loại hình Phát thanh có 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải Khuyến khích. Loại hình truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích.