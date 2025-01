Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Xây dựng được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 14/1, tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã bầu ông Hồ Văn Hà (49 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà công tác tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc vào tháng 5/2015 và lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Hà cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tin tưởng giao trọng trách, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trên cương vị công tác mới, ông Hà mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh và các ngành chức năng trong sự nghiệp phục vụ nhân dân, vì sự phát triển Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.