Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa

TPO - Ông Nguyễn Phong An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được điều động đến công tác tại UBND thành phố Biên Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 28/10, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thành ủy Biên Hòa.

Ông Đào Văn Phước - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động ông Nguyễn Phong An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đến công tác tại UBND thành phố Biên Hòa, chỉ định ông Nguyễn Phong An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/11/2024. Đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Phong An để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn chúc mừng ông Nguyễn Phong An được tin tưởng giao nhiệm vụ mới và yêu cầu ông Nguyễn Phong An tiếp tục nỗ lực, sớm nắm bắt những vấn đề của Biên Hòa, cùng tập thể Thường trực Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ giải quyết những vấn đề đặt ra cho đô thị hơn 1,2 triệu dân này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phong An hứa sẽ cùng các cơ quan chức năng giải quyết các điểm nghẽn, khơi dậy tiềm năng của thành phố Biên Hòa trong giai đoạn tới.

Trước khi giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phong An từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành. Trước đó, ngày 5/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ.