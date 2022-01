Giám đốc CDC Bình Phước xin trả lại quà biếu của Công ty Việt Á

Chiều 3/1, ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước, xác nhận, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương, đơn vị có thực hiện hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

“Tôi không có bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào, cũng không ăn chia phần trăm hoa hồng trong việc mua kit xét nghiệm của Việt Á”, ông Sáu khẳng định, đồng thời cho biết vào đầu tháng 12/2021, Công ty Việt Á có tặng quà và việc này đã báo cáo với tổ chức. Theo ông Sáu, đó chỉ là quà đơn thuần nhưng sau khi Công ty Việt Á xảy ra nhiều lùm xùm, ông thấy nên trả lại. Tuy nhiên, ông Sáu chưa tiết lộ bên trong hộp quà biếu là gì.

Được biết, đợt dịch lần thứ tư bùng phát mạnh, để kịp thời ứng phó, CDC Bình Phước được giao mua kit xét nghiệm và đơn vị này đã chọn Công ty Việt Á cung cấp. Theo đó, từ tháng 5/2021, Bình Phước 3 lần ký hợp đồng mua kit xét nghiệm và bộ tách chiết của Công ty Việt Á với tổng kinh phí hơn 41,5 tỷ đồng.

Trong đó, đợt đầu mua khoảng 14.000 kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng/kit, tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng với hình thức mua qua đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia.

Đợt 2, CDC Bình Phước mua 14.000 kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit, tổng kinh phí 6,58 tỷ đồng với hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn; đợt 3 mua gần 60.000 kit xét nghiệm với giá 367.000 đồng/kit với kinh phí hơn 21,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, CDC Bình Phước mua gần 48.000 bộ tách chiết với giá 125.000 đồng/bộ, tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Hình thức mua đều là chỉ định thầu rút gọn.

Công ty Việt Á đang bị Bộ Công an điều tra do liên quan việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trước đó, ngày 17/12/2021, ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, và 3 thuộc cấp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lần lượt sau đó, một số lãnh đạo CDC của Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và lãnh đạo cấp vụ Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ bị khởi tố để điều tra liên quan sai phạm trong việc nâng giá, trục lợi từ giá kit xét nghiệm.