Vụ Công ty Việt Á: Bộ Công an yêu cầu thêm hai cán bộ CDC Nghệ An ra làm việc

TPO - Ngoài 11 người bị Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an triệu tập, gần đây có thêm một Phó Giám đốc CDC Nghệ An và 1 cán bộ được yêu cầu ra Hà Nội làm việc với CQĐT, nhưng đã được cho về đi làm bình thường.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã triệu tập 11 người tại tỉnh Nghệ An ra Hà Nội để điều tra làm rõ các thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á. Trong đó có Giám đốc CDC Nghệ An và 7 thuộc cấp.

Nguồn tin từ Sở Y tế Nghệ An ngày 30/12 cho biết, ngoài 11 người tại Nghệ An đã bị triệu tập, gần đây có thêm 2 người được C03 yêu cầu ra Hà Nội làm việc. Trong 2 người này có một Phó Giám đốc và một cán bộ của CDC Nghệ An.

"Hiện 2 người này đã được cơ quan công an cho về và đi làm bình thường. Những người còn lại hiện vẫn đang tiếp tục làm việc với C03- Bộ Công an", nguồn tin cho hay.

Trong thời gian cung ứng sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19, Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu có giá lên tới hàng chục tỷ đồng tại 6 đơn vị, bệnh viện của tỉnh Nghệ An.