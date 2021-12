Chi tiết các gói thầu hàng chục tỷ đồng giữa CDC Nghệ An và Công ty Việt Á

TPO - Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu tại 6 đơn vị, bệnh viện ở Nghệ An. Trong đó, CDC Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là 2 đơn vị, bệnh viện mà Công ty Việt Á trúng thầu với số tiền cao nhất.

Theo tài liệu mà Tiền Phong có được, ngày 12/5/2021, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An. Danh mục các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế gồm 38 mặt hàng với dự toán mua sắm hơn 13,5 tỷ đồng (13.595.581.536 đồng). Căn cứ từ Quyết định này, CDC Nghệ An đã có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong các công ty trúng thầu thì Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đã trúng thầu 2 mặt hàng với số tiền hơn 4,9 tỷ đồng (4.915.200.000 đồng). Ngày 29/6/2021, ông Bùi Đình Long ký Quyết định số 2161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm COVID-19, năm 2021 cho CDC Nghệ An. Danh mục các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm gồm 6 mặt hàng với dự toán hơn 10,8 tỷ đồng (10.843.000.000 đồng). Căn cứ từ Quyết định này, CDC Nghệ An có Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Trong đó, liên danh nhà thầu Việt Á - Đông Âu - EVD - Việt Nam đã trúng thầu với số tiền hơn 10,1 tỷ đồng (10.169.200.000 đồng). Công ty Việt Á là nhà thầu đứng đầu liên danh. Ngày 29/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký Quyết định 4007/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp (đợt 2)” cho CDC Nghệ An. Danh mục các mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm gồm 9 mặt hàng với dự toán mua sắm hơn 32,6 tỷ đồng (32.692.900.000 đồng). Căn cứ từ Quyết định này, CDC Nghệ An có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Trong 4 nhà thầu trúng thầu thì Công ty Việt Á đã trúng thầu với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng (13.262.400.000 đồng). Ngày 24/11/2021, ông Bùi Đình Long tiếp tục ký Quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hàng hóa-sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19” năm 2021-2022 cho CDC Nghệ An. Danh mục các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế gồm 21 mặt hàng với dự toán mua sắm hơn 50,8 tỷ đồng (50.832.068.500 đồng). Ngày 1/12/2021, trong Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thì Công ty Việt Á là một trong 4 nhà thầu trúng thầu. Công ty Việt Á trúng 2 mặt hàng với giá trúng thầu hơn 6,1 tỷ đồng (6.133.680.000 đồng). Đối với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký các quyết định về phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện này cũng đã chi hơn 7,5 tỷ đồng (7.586.598.000 đồng) để mua các sinh phẩm của Công ty Việt Á. Nguồn tin của Tiền Phong ngày 28/12 cho hay, Công ty Việt Á đã trúng thầu ở 6 đơn vị, bệnh viện tại tỉnh Nghệ An. Trong đó có 4 đơn vị, bệnh viện công lập. Cảnh Huệ