Bộ Công an triệu tập 11 người Nghệ An, Hà Tĩnh thanh tra diện rộng

TP - Bộ Công an đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội làm rõ những thông tin liên quan vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh thanh tra toàn bộ gói thầu mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh.

Nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, C03 - Bộ Công an đã triệu tập số người Nghệ An nói trên ra Hà Nội để làm rõ những thông tin liên quan Vụ án Công ty Việt Á. “Trong 11 người mà C03 gọi ra phối hợp điều tra thì có 8 người thuộc CDC Nghệ An, gồm giám đốc và 7 thuộc cấp; 3 người ở đơn vị bên ngoài, trong đó một người đại diện Công ty Việt Á tại Nghệ An”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, CDC Nghệ An thông tin, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng. Ngoài Công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An còn có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại). Trong 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu trị giá 18,5 tỷ đồng.

Ở Nghệ An, có nhiều đơn vị, bệnh viện đã làm hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID - 19 của Công ty Việt Á. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết: “Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng cho đến thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vẫn chưa mua kit, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á”.

Thanh tra diện rộng

Tại Hà Tĩnh, thanh tra tỉnh này lập đoàn thanh tra để kiểm tra toàn bộ gói thầu mua kit xét nghiệm COVID-19, sinh phẩm của Công ty Việt Á từ hai đơn vị là Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và CDC Hà Tĩnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có tổ chức đấu thầu qua mạng để mua 10.000 kit xét nghiệm và hóa chất sinh phẩm kèm theo. Gói thầu này có trị giá gần 5 tỷ đồng và Công ty Việt Á là đơn vị trúng gói thầu này. Tuy nhiên, giữa đơn vị và Công ty Việt Á chưa ký hợp đồng mua bán. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tỉnh đang cho thanh tra toàn bộ các gói thầu mua sắm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và CDC Hà Tĩnh”.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho hay, đã nhận thông tin tỉnh lập đoàn thanh tra, kiểm tra lại gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, khi hỏi đến báo cáo cụ thể số gói thầu mà CDC Hà Tĩnh đã hợp đồng với Công ty Việt Á thì ông Thanh trả lời là “chưa có báo cáo cụ thể”.

Trước đó, ngày 22/5/2021, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh đã ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm kit xét nghiệm nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Tĩnh”. Tên đơn vị trúng thầu là Liên danh Việt Á - Vật tư y tế Việt Nam - Thiên Phúc với giá trúng thầu là gần 6 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Việt Á; thành viên liên danh gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị Thiên Phúc, Công ty Cổ phần cung cấp vật tư y tế và thiết bị Việt Nam.

Nhiều thông tin cho rằng, Công ty Việt Á trúng nhiều hơn một gói thầu 6 tỷ đã được xác nhận trước đó, ông Thanh khẳng định đơn vị đang làm báo cáo theo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh.