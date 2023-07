Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cup VinFast: Tiếp nối những kỳ tích

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022 – Cup VinFast ghi nhận 2 điểm Hole in One.

Điểm Hole in One đầu tiên thuộc về Lê Chúc An trong ngày thi đấu thứ 2 của giải. Golfer sinh năm 2008 đạt được thành tích này ở hố 17 par 3 dài 103 yard của Vinpearl Golf Hải Phòng với cú đánh bằng gậy wedge 48 độ. Đây là lần đầu tiên Lê Chúc An ghi được Hole in One trong 1 giải đấu chính thức, điều này khiến em rất xúc động và những giọt nước mắt đã rơi trên má của golfer 14 tuổi.

Tới ngày thi đấu thứ 3, người hâm mộ lại tiếp tục được chứng kiến điểm Hole in One thứ 2 của giải tới từ Nguyễn Huy Thắng. Cú HIO của Huy Thắng được thực hiện bằng gậy pitching wedge ở khoảng cách 148 yard, bóng tiếp đất phải cờ rồi sau đó lăn thẳng về hố. Đây là điểm HIO đầu tiên của golfer đến từ Hà Nội sau 14 năm chơi golf, và nó đến ngay trong lần đầu tiên anh tham dự một giải chuyên nghiệp tại Việt Nam.