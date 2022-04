Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast: Giải đấu của những kỷ lục

TPO - Một tuần thi đấu đầy cảm xúc đã được các golfer cống hiến cho người hâm mộ tại Vinpearl Golf Hải Phòng.

Sau 4 ngày tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast đã mang tới nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ theo dõi giải đấu. Từ những nụ cười hạnh phúc, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cho tới những giọt nước mặt đầy xúc động, tất cả đã tạo nên một tuần lễ hội golf thật sự tại Vinpearl Golf Hải Phòng, góp phần mang lại những dấu ấn rất khó quên đối với bản thân các VĐV cũng như cả các CĐV theo dõi.

Số lượng golfer tham dự đông đảo

Với việc được đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp – VGA Tour, cùng tổng giải thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast đã nhận được sự quan tâm lớn tới từ cộng đồng golfer tại Việt Nam.

Cho tới ngày khởi tranh, tổng số lượng VĐV tham gia tranh tài đạt con số 138 người, với 129 nam và 19 nữ. Đây là số lượng golfer tham dự kỷ lục ở một giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, vượt qua con số 120 golfer của Lexus Challenge 2022.

Bên cạnh đó, 19 golfer nữ cũng là số lượng bóng hồng đông đảo nhất từ trước tới nay của giải VĐQG và của bảng Nữ của một giải chuyên nghiệp ở nước ta. Điều này cho thấy được sức hút và sự hấp dẫn mà Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast mang lại.

Những nhà vô địch với điểm số kỷ lục

Không chỉ gia tăng về số lượng golfer đăng ký so với Lexus Challenge 2022, mà chất lượng chuyên môn của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast cũng được cải thiện đáng kể so với giải đấu trước đó.

Nguyễn Anh Minh với cú putt birdie đẳng cấp ở hố 18 trong ngày Chung kết đã xuất sắc trở thành tân vương của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast. Không những vậy, với tổng điểm -5, golfer sinh năm 2007 còn là tay golf người Việt Nam có thành tích tốt nhất trong lịch sử 17 năm của giải đấu.

Còn với Đoàn Xuân Khuê Minh, vòng đấu 70 gậy trong ngày thi đấu cuối cùng giúp cô có lần thứ 2 đăng quang tại Giải Vô địch Golf Quốc gia. Điểm số -7 cũng biến golfer 19 tuổi trở thành nhà VĐQG có điểm số tốt nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Thậm chí còn tốt hơn cả điểm số của các golfer nam từng vô địch các giải chuyên nghiệp.

Nữ golfer 11 tuổi gây ấn tượng

Trong số các golfer nữ tham dự Giải Vô địch Golf QG 2022 – Cúp VinFast, trường hợp của Nguyễn Viết Gia Hân gây chú ý hơn cả. Sinh năm 2011 và mới chỉ 11 tuổi, giải đấu tại Vinpearl Golf Hải Phòng mới là lần đầu tiên Gia Hân tham dự một sự kiện lớn của golf Việt Nam và em cũng trở thành golfer trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Giải Vô địch Golf Quốc gia.

Dù phải đối đầu với những đối thủ hơn rất nhiều cả về tuổi đời lẫn tuyển nghề, nhưng Nguyễn Viết Gia Hân vẫn vô cùng tự tin và không ít lần gây bất ngờ với những cú đánh vô cùng đẳng cấp. Vị trí hạng 6 chung cuộc thực sự là một thành công vượt ngoài mong đợi của bản thân Gia Hân.

Hy vọng rằng, thành tích đáng tự hào tại Giải VĐ Golf QG 2022 – Cúp VinFast sẽ là cơ sở để Nguyễn Viết Gia Hân tiếp tục tập luyện và hướng tới những thành tích cao hơn ở các giải đấu tiếp theo trong tương lai.

Giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên có 2 điểm Hole in One

Với những giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, việc xuất hiện điểm Hole in One đã là một điều rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng tại Giải Vô địch Golf QG 2022 – Cúp VinFast, không chỉ 1 mà tận 2 lần các khán giả tại Vinpearl Golf Hải Phòng được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có ấy.

Điểm Hole in One đầu tiên thuộc về Lê Chúc An trong ngày thi đấu thứ 2 của giải. Golfer sinh năm 2008 đạt được thành tích này ở hố 17 par 3 dài 103 yard của Vinpearl Golf Hải Phòng với cú đánh bằng gậy wedge 48 độ. Đây là lần đầu tiên Lê Chúc An ghi được Hole in One trong 1 giải đấu chính thức, điều này khiến em rất xúc động và những giọt nước mắt đã rơi trên má của golfer 14 tuổi.

Tới ngày thi đấu thứ 3, người hâm mộ lại tiếp tục được chứng kiến điểm Hole in One thứ 2 của giải tới từ Nguyễn Huy Thắng. Cú HIO của Huy Thắng được thực hiện bằng gậy pitching wedge ở khoảng cách 148 yard, bóng tiếp đất phải cờ rồi sau đó lăn thẳng về hố. Đây là điểm HIO đầu tiên của golfer đến từ Hà Nội sau 14 năm chơi golf, và nó đến ngay trong lần đầu tiên anh tham dự một giải chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trương Chí Quân lần đầu lỡ cắt

Là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Trương Chí Quân đến Giải Vô địch Golf QG 2022 – Cúp VinFast với quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành golfer chuyên nghiệp. Thế nhưng, golfer sinh năm 1998 lại có một giải đấu vô cùng đáng quên trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng.

Trương Chí Quân thi đấu rất thiếu tự tin và gặp vô số trục trặc trong việc chinh phục sân đấu đầy thử thách tại đảo Vũ Yên. Á quân Lexus Challenge 2022 mắc quá nhiều sai lầm từ những cú đánh bằng gậy driver cho tới cây gậy putter và chỉ có duy nhất 1 điểm birdie trong cả giải đấu.

Để rồi với 2 vòng đấu cùng thành tích 79 gậy đã khiến Trương Chí Quân lần đầu tiên không thể vượt qua cắt loại khi tham dự một giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.