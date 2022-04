Khuê Minh đăng quang bảng Nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast

TPO - Qua 3 ngày thi đấu, golfer Nguyễn Anh Minh đang dẫn đầu bảng Nam với tổng điểm -5 và dẫn trước đến 5 gậy so với Đỗ Quang Khánh, một đấu thủ nghiệp dư khác đứng thứ hai cùng điểm even par, trước ngày thi đấu cuối cùng. Tương tự ở bảng nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh tiếp tục duy trì phong độ cao. Nhà vô địch nữ quốc gia 2017 liên tục dẫn đầu 3 ngày thi đấu, trong đó có hai vòng đấu đánh 69 gậy với điểm -3 để kết thúc 54 hố với tổng điểm -5. Nữ golfer sinh năm 2003 bỏ cách "đàn chị" Nguyễn Thảo My, ở đẳng cấp chuyên nghiệp tới 6 gậy.