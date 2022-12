Giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp Việt của FPT nhận được sự quan tâm từ cộng đồng

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tư vấn giải pháp chuyển đổi số, hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp, Tập đoàn FPT đã đồng hành cùng Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo quốc gia trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2022 - sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với vai trò là đơn vị hỗ trợ vàng.

Tại Chương trình “Dấu ấn Techfest Vietnam 2022” vừa qua được diễn ra tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng đoàn lãnh đạo đã đến thăm gian hàng triển lãm của FPT và trải nghiệm công nghệ FPT Booster. Đây là giải pháp cung cấp nền tảng làm việc và hạ tầng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh việc phát triển sản phẩm cũng như vận hành công ty trong giai đoạn đầu chuyển đổi số.

Cũng tại gian hàng trưng bày, FPT đã giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, giải pháp với chủ đề “Công nghệ kiến tạo hạnh phúc” gồm 4 sản phẩm: Ubot (Akabot) do FPT Software phát triển; Bộ giải pháp giao dịch số cho doanh nghiệp FPT eSevices do FPT IS phát triển; Giải pháp FPT Smart Home và Giải pháp camera giám sát an ninh do FPT Telecom phát triển. Thông qua việc “kiến tạo hạnh phúc” bằng các giải pháp công nghệ chuyển đổi toàn diện, FPT luôn khẳng định rõ vai trò dẫn dắt trong bước chuyển mình của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, khởi nghiệp đã khó, nhưng khởi nghiệp sáng tạo, tạo dựng giá trị trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới bền vững còn khó hơn rất nhiều. Thủ tướng vui mừng vì người Việt Nam đã và đang tạo dựng được những mô hình doanh nghiệp như vậy, qua đó bước đầu tạo được nền tảng để phát triển và vươn tầm quốc tế. “Tôi kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức cá nhân, các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam chúng ta” Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại Chung kết Cuộc thi diễn ra ngày 2/12, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả và đóng góp của Tập đoàn FPT cho Cuộc thi Tìm kiếm tài năng KN ĐMST TECHFEST nói riêng và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung. Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn FPT - đơn vị đồng hành vàng của cuộc thi, tri ân những đóng góp, hỗ trợ của đơn vị dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong hành trình tại cuộc thi, FPT đã tích cực hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt qua nhiều hình thức và hoạt động, tiêu biểu như trao tặng gói giải pháp FPT Booster có giá trị lên đến 10.000 USD dành cho 3 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đề cử chuyên gia và tham gia sôi nổi vào các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp qua các vòng thi. Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT - khẳng định: “TECHFEST Vietnam 2022 đã xây dựng một cộng đồng có cùng đam mê đổi mới sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, doanh nhân, doanh nghiệp có thể đến đây kết nối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình chuyển đổi liên tục để tồn tại phát triển. Chúng tôi nhận thấy chất lượng công nghệ của các doanh nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt là công ty startup. Đây là điều kiện tốt để doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới”.

Phát biểu tại Chung kết Cuộc thi, Ông Vũ Lê Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển Digital Marketing, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom, mong muốn sẽ được hỗ trợ, đồng thời cam kết rằng FPT sẽ luôn đồng hành cùng mọi chương trình về đổi mới sáng tạo trong cả nước như Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST, thể hiện khát khao khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm nâng tầm chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.