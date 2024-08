Giải ngân 170 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội tại TPHCM

TPO - Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an Nhân dân năm 2024 theo phương thức xét tuyển kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT.