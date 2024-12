Giá xăng giảm sau 2 lần tăng liên tiếp

TPO - Sau 2 lần tăng liên tiếp, từ 15h hôm nay (26/12), giá xăng trong nước giảm từ 427-457 đồng/lít, giá dầu giảm nhẹ.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ RON 95 ở mức 457 đồng/lít, xuống còn 20.547 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 427 đồng/lít, giảm 19.817 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 103 đồng/lít, về mức 18.630 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 260 đồng/lít, về mức 18.708 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng nhẹ 67 đồng/kg, lên mức 15.970 đồng/kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 24 lần, giảm 27 lần.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng dầu.

Hiện nay, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn được ghi nhận ở mức dương do nhiều kỳ điều hành giá xăng dầu không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng dầu, trong nghị định về kinh doanh xăng dầu mà Bộ Công Thương đang dự thảo có đề xuất phương án trao quyền cho các doanh nghiệp tự quyết định giá bán. Nhà nước chỉ công bố giá sản xuất xăng dầu thế giới, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức.

Tuy nhiên, mới đây, doanh nghiệp bán lẻ, phân phối xăng dầu tiếp tục gửi kiến nghị cho rằng, quy định này vẫn chưa thay đổi nhiều so với trước đó khi vẫn quy định chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức... do Nhà nước định giá (đưa ra con số cụ thể). Điều này chỉ khác với quy định cũ là doanh nghiệp thay Nhà nước thực hiện phép tính cộng.

Các doanh nghiệp cho rằng, Bộ Công Thương cần xác định giá thị trường thế giới là giá gì, bởi thị trường xăng dầu Việt Nam cơ bản phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu thô hoặc thành phẩm từ bên ngoài. Việc công bố giá thị trường thế giới như thế nào sẽ đóng vai trò rất quan trọng để doanh nghiệp định hướng kinh doanh.