Giá vàng trong nước lao dốc gần 1 triệu đồng/lượng

TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 14/5, thị trường vàng miếng trong nước đồng loạt giảm sâu. Theo đó, giá vàng trong nước giảm tới 850.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 14/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng mở phiên ở mức 68,7 - 69,7 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 850.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,7 - 69,5 triệu đồng/lượng tương ứng chiều bán ra và mua vào. Mức giá này giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Giá nhẫn tròn trơn của công ty này niêm yết ở mức 54,3 - 55,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,7 - 69,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bán ra cùng giờ ở mức 1.811 USD/ounce. Giảm 13 USD/ounce so với trước đó. Theo thị giá hiện hành, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 51,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế phí). Mức giá này thấp hơn vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm do áp lực từ đồng USD tăng mạnh dưới tác động của triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tích cực tăng lãi suất. Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 20 năm do lo ngại các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát gia tăng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, theo đó làm giảm tâm lý rủi ro và thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm đồng tiền trú ẩn an toàn.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.163 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó.

Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.920 - 23.230 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.