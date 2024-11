Ngành bán lẻ tăng tốc đón Tết

TP - Những tháng cuối năm 2024, tại TPHCM, nhiều đại siêu thị, trung tâm thương mại liên tục ra mắt và sẵn sàng kế hoạch tung hàng Tết, khuyến mãi, giảm giá...

Các đại siêu thị đổ bộ

Giữa tháng 11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) khai trương đại siêu thị Co.opXtra Tạ Quang Bửu (quận 8) có diện tích hơn 3.000m2, với trên 30.000 mặt hàng, từ nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng đến hóa mỹ phẩm, thời trang... Mỗi ngày, nơi này có hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm. Ngoài các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn, đại siêu thị này còn triển khai các dịch vụ mới như giao hàng tận nhà trong vòng một giờ, quầy tính tiền tự động...

Saigon Co.op cũng khai trương đại siêu thị Co.opXtra Long Bình (TP Thủ Đức). Nơi này có diện tích kinh doanh 4.000 m2 với tổng vốn đầu tư, trang thiết bị, hàng hóa gần 100 tỷ đồng và hoạt động theo mô hình tinh gọn, tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, tập trung nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Vừa qua, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Tạ Quang Bửu (quận 8) được khai trương với diện tích gần 7.000m2. Aeon Tạ Quang Bửu ứng dụng công nghệ trong hầu hết các khâu, từ quầy thu ngân, ki-ốt tự phục vụ tới tủ đồ thông minh cùng các dịch vụ hiện đại như gói quà miễn phí phong cách Nhật Bản, máy làm đá để bảo quản thực phẩm tươi sống..., thu hút rất đông khách hàng, nhất là các bạn trẻ đến vui chơi, ăn uống và mua sắm mỗi ngày.

Trao đổi với phóng viên ngày 26/11, ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), cho biết đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị khai trương Trung tâm thương mại Satra Võ Văn Kiệt (quận 6) vào cuối năm nay. Đại siêu thị này có diện tích xây dựng gần 30.000m2, diện tích cho thuê 15.000m2 cùng với khu siêu thị tự chọn Satramart rộng hơn 1.500m2.

Theo ông Tuấn, Trung tâm thương mại Satra Võ Văn Kiệt là không gian mua sắm và giải trí hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân quận 6 và các địa bàn lân cận. Các ngành hàng chủ lực tại đây bao gồm ẩm thực, giải trí, thời trang, phụ kiện, trang sức, khu vui chơi, siêu thị đa ngành hàng.

Hàng Tết dồi dào, khuyến mãi "sập sàn”

Cùng với việc tăng tốc mở điểm bán, các đơn vị bán lẻ kỳ vọng mang hàng hóa đến gần hơn, nhanh hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là trong mùa mua sắm Tết. Hiện tại các siêu thị cấp tập chuẩn bị hàng Tết với số lượng lớn, nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Đại diện Satra cho biết, đơn vị này đã làm việc với các nhà cung cấp nhiều tháng qua để đảm bảo giá và nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết 2025. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu dự trữ cho dịp Tết 2025 tăng từ 15 - 20% so với năm ngoái. Hệ thống bán lẻ này cũng cam kết đảm bảo hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, tăng giá đột biến, hàng kém chất lượng trong mùa cao điểm mua sắm.

Trong khi đó, Saigon Co.op dành khoảng 10.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng Tết, tăng 20-50% so với năm ngoái (tùy nhóm hàng). Phần lớn ngân sách ưu tiên cho nhóm hàng bình ổn thị trường như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo (lợn), thịt gia cầm, trứng, đặc sản... Vào những ngày cận Tết, các siêu thị Co.opmart còn tổ chức nhiều chuyến bán hàng lưu động đến các vùng sâu, vùng xa, khu vực bị ảnh hưởng của bão lũ...

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhà bán lẻ này có lợi thế với mạng lưới siêu thị, cửa hàng tiện lợi trải dài từ Nam ra Bắc nên sẽ tận dụng để bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, giá cả tốt nhất. “Chúng tôi có nhiều chương trình khuyến mãi sâu, phối hợp với nhà cung cấp giảm lợi nhuận để hàng hóa không chỉ bình ổn giá mà còn rẻ hơn cả ngày thường”, ông Thắng nói.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết, đơn vị đã chuẩn bị ngân sách 540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ để thực hiện kế hoạch chuẩn bị hàng Tết 2025. Trong đó, đối với thực phẩm tươi sống, Công ty Vissan dự kiến cung ứng ra thị trường gần 930 tấn; con số này với thực phẩm chế biến là khoảng 3.700 tấn (tăng 5 - 8% so với dịp Tết 2024). “Trong 9 tháng của năm 2024, sức mua giảm 10 - 20%. Nhiều chuyên gia kỳ vọng sức mua khởi sắc trong quý 4 và dịp Tết 2025. Tuy nhiên, chúng tôi tiên liệu sức mua sẽ tăng khoảng 10%. Với mức tăng này vẫn chưa bằng năm ngoái. Do đó, ngoài việc nâng chất lượng sản phẩm, bản thân doanh nghiệp phải có ngân sách để làm các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu đến 30% nhằm kéo khách đến mua sắm thì mới có thể hoàn thành kế hoạch đề ra vì năm nay thực sự khó khăn”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, khẳng định, thành phố đang đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu cho dịp mua sắm cuối năm. Hiện nay, lãi suất cho vay diễn biến tốt, các ngân hàng đang tích cực mời gọi vay vốn nên áp lực về vốn không còn là vấn đề lớn.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ tập trung xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2025.

Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết, các ngân hàng ở TPHCM đang cho vay gần 10.000 tỷ đồng với 37 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối với ngân hàng (gồm doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng) với lãi suất cho vay thấp (bình quân khoảng 4%/năm). Trong hai tháng cuối năm, ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vay bình ổn thị trường, góp phần giữ ổn định giá cả hàng hóa, nhất là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2025.