Giả làm công nhân vựa sầu riêng để trốn truy nã

TPO - Sau khi Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phát lệnh truy nã, Trình trốn lên tỉnh Đắk Lắk, xin làm công nhân tại vựa thu mua sầu riêng. Tuy nhiên, hành tung của Trình đã bị Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) phát hiện và lật tẩy.

Ngày 21/9, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Khánh Trình (31 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) cho Công an Thị xã Cai Lậy để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/9, Nguyễn Khánh Trình bị Công an Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Biết được thông tin, Trình đã trốn lên tỉnh Đắk Lắk xin việc làm ở các vựa đang thu mua sầu riêng để trốn truy nã.

Qua rà soát các đối tượng trốn nã, kết hợp quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắc phát hiện Trình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi thu thập đủ thông tin, Công an huyện Krông Pắc đã bắt giữ Trình.

Theo Công an huyện Krông Pắc, hiện nay, có rất nhiều người ngoài tỉnh đến huyện Krông Pắc làm việc cho các doanh nghiệp thu mua sầu riêng. Công an huyện Krông Pắc khuyến cáo các doanh nghiệp đang thu mua trái sầu riêng trên địa bàn cần quản lý chặt chẽ các công nhân làm việc ở vựa, đồng thời khai báo lưu trú, tạm trú để các cơ quan chức năng quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn