Gia Lai chưa phát huy hết tiềm năng, cần tăng tốc, đột phá

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, tỉnh Gia Lai chưa phát huy hết tiềm năng, hạ tầng chiến lược còn hạn chế, tính tự tin vươn lên từ nội lực đã có nhưng chưa nhiều. Từ đây, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún.

Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022 cũng như nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản Gia Lai đạt hơn 49.600 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cả năm gần 558.000 ha, đạt 101% so với kế hoạch. Toàn tỉnh có 352 công trình thủy lợi kiên cố với tổng năng lực thiết kế tưới cho 67.411 ha cây trồng. Năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Chăn nuôi trên địa bàn chuyển biến tích cực; hiện có 184 dự án chăn nuôi đang được các nhà đầu tư quan tâm với tổng vốn đầu tư 29.420 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển khi có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, dân số trên 1,5 triệu người, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, đoàn kết, thống nhất. Bởi vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, đây chính là di sản quý báu, là nguồn lực cơ bản để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, Gia Lai còn có thế mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, sân bay Pleiku, thuận lợi cho giao thương quốc tế… Thủ tướng cho rằng, Gia Lai đã đi đúng hướng, có đường nét phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Gia Lai còn những hạn chế cần lưu ý, khắc phục. Cụ thể, tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, hạ tầng chiến lược còn hạn chế, tính tự tin vươn lên từ nội lực đã có nhưng chưa nhiều; các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm nhưng chưa đủ. Đặc biệt, đời sống đồng bào dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; công tác bảo vệ môi trường ở một số nơi chưa tốt. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp... Từ đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Gia Lai cũng cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng đất, nước, rừng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tách thửa, phân lô, bán nền.

Thủ tướng lưu ý, Gia Lai cần tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Về các đề xuất, kiến nghị của địa phương như đầu tư đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn, công trình thủy lợi Ia Mơr, việc xử lý hàng chục nghìn héc-ta cao su có hiện tượng chết và kém phát triển, chỉ đạo xem xét việc nâng hạng di tích quốc gia “Khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá”… Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ phân tích, cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Người đứng đầu Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, phối hợp, bàn bạc với Gia Lai và địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền, quy định.