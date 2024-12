Giá cà phê thế giới giảm ‘sốc’

TPO - Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh chưa từng thấy trong hơn 1 năm qua, ghi nhận ở cả hai sàn London và New York.

Ngày 3/12, trên sàn giao dịch London - Anh, giá cà phê ghi nhận con số giảm chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 575 USD/tấn (tương ứng 10,63%) so với phiên giao dịch gần nhất, xuống chỉ còn 4.834 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3/2025 giảm 571 USD/tấn (tương ứng 10,62%), ở mức 4.806 USD/tấn.

Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch giá robusta giao tháng 1/2025 đã giảm nhiều hơn cả mức tăng 451 USD/tấn ghi nhận được trong cả tuần trước.

Trên sàn giao dịch New York - Mỹ, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm tới 22 US cent/pound (tương ứng 6,92%), xuống còn 296,05 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 21,25 US cent/pound (tương ứng 6,74%), đạt 294,25 US cent/pound.

Ông Nguyễn Quang Bình - chuyên gia về ngành hàng cà phê - cho rằng: "Hiện tượng giá cà phê trên thế giới tăng mạnh rồi giảm 'sốc' chưa từng thấy trong 1 năm qua là do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là vì các nhà đầu cơ sau thời gian dài 'ém hàng đợi giá' thì đã bán mạnh chốt lời khi giá cà phê Arabica ở mức cao nhất trong 50 năm qua khiến thị trường 2 sàn giảm mạnh.

Ngoài ra, đồng USD tăng cao cũng khiến dân bán mạnh để tích trữ. Trong khi đó đồng nội tệ BRL của Brazil (quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới) lại giảm xuống mức thấp kỷ lục nên thị trường càng chịu sức ép, người dân Brazil bán cà phê nhiều hơn để thu ngoại tệ khiến giá càng rớt nhanh hơn. Bên cạnh đó, quy định chống phá rừng của châu Âu sắp đến ngày có quyết định cuối cùng, khiến lượng bán tăng mạnh, cũng ảnh hưởng đến giá cà phê".

Tại Việt Nam, do ảnh hưởng bởi giá cà phê thế giới nên giá cà phê giá cà phê cũng giảm khoảng 5.000 đồng/kg chỉ sau một đêm. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk ngày 3/12 là 124.500 đồng/kg, tại Đắk Nông là 124.000 đồng/kg, tại Gia Lai là 123.800 đồng/kg, tại Kon Tum là 123.500 đồng/kg và tại Lâm Đồng là 123.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch đầu tháng 12 nhưng giá cà phê đã giảm chóng mặt, giảm nhiều hơn cả tuần trước tăng mạnh cộng lại. Đây là biến động lớn chưa từng thấy với mặt hàng cà phê trong hơn 1 năm qua.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho biết, mặc dù giá cà phê trong nước có hiện tượng giảm mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao so với nhiều niên vụ trước đây nên không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Ví dụ như vào cùng thời gian này năm ngoái giá cà phê chỉ dao động trong khoảng từ 58.600 - 59.700 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê hiện tại cao gấp đôi giá trong cùng niên vụ trước.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam dự báo, giá cà phê Việt Nam trong niên vụ 2024-2025 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.