'Gáo nước lạnh' cho Negav

TPO - Từ thành công của Anh trai say hi, Negav có màn bứt phá mạnh mẽ để thành tên tuổi có sức ảnh hưởng trên mạng. Dù vậy, chỉ sau một câu phát biểu ở Live Concert Anh trai say hi, nam rapper bị nhiều khán giả quay lưng.

Trước 20.000 khán giả, Negav dõng dạc tuyên bố: “Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?”. Ngay lập tức, đoạn video phát biểu của Negav lan truyền ở khắp nền tảng mạng xã hội và gây họa cho nam rapper. Các khán giả chỉ trích, cho rằng Negav đang cổ xúy chuyện bỏ học để thành công. Một làn sóng chỉ trích khác nói rằng Negav thậm chí còn chưa đủ sức nặng về mặt thành công để phát biểu tự tin như vậy.

Từ nền tảng của Anh trai say hi, Negav tận dụng tốt thời cơ để xây dựng hình ảnh, độ nổi tiếng trong và ngoài chương trình. Sự cố “vạ miệng” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành viên tổ đội Gerdnang.

Negav là ai?

Negav (tên thật Đặng Thành An) được giới rap biết đến từ 5-6 năm trước. Khi đó, Negav ít nhiều gây chú ý khi kết hợp cùng Blacka trong một sản phẩm, đồng thời hiện diện ở một tổ đội chuyên chơi freestyle rap. Sự nghiệp của Negav sáng lên từ khi gia nhập tổ đội cùng Hieuthuhai và tìm đường lấn sân vào game show trong 2 năm gần đây.

Trước khi Anh trai say hi lên sóng, Negav chỉ được biết đến là rapper từng kết hợp với một số tên tuổi lớn. Nam rapper tạo “viral” ở mạng xã hội bằng những video nằm ngoài khuôn khổ của một rapper. Đến với Anh trai say hi, Negav đột ngột nổi tiếng tương tự nhiều nghệ sĩ khác ở chương trình.

Hieuthuhai, Rhyder, Isaac, Đức Phúc và Quang Hùng MasterD là những cái tên được xếp vào top 5 chung cuộc của Anh trai say hi. Nhưng để chọn ra đâu là người hưởng lợi nhiều nhất từ game show, Negav sẽ ở nhóm đầu. Từ một rapper chưa phát hành một Music Video (MV) độc lập, nhờ game show, Negav đốt cháy giai đoạn để đứng ở vị thế như một ngôi sao của thị trường nhạc Việt.

Chính vì bước ngoặt thành công đó, Negav tận dụng sân khấu Live Concert Anh trai say hi để khẳng định chuyện anh đã đúng khi bỏ học. Dù vậy, cái kết Negav nhận về là “gạch, đá” từ khán giả, cộng đồng mạng vì sự ngạo mạn và mất kiểm soát lời nói.

Một khán giả đưa ra ý kiến: “Tôi nghĩ tệp fan của Negav hiện tại đa phần là khán giả trẻ, ở độ tuổi học sinh sinh viên. Bạn ấy có nghĩ đến hậu quả khi phát ngôn công khai về chuyện bỏ học để theo đuổi một thứ khác?”.

Một nước đi tai hại khiến Negav thành một hình tượng xấu trong mắt nhiều khán giả. Nam rapper cần đến hành trình dài xuyên suốt vài tháng để chinh phục khán giả của game show, nhưng đánh đổi bằng một phát ngôn để thành đề tài tiêu cực cho nhiều bộ phận khán giả tranh luận.

"Gáo nước lạnh" cho Negav

Bỏ qua câu chuyện Negav gửi lời đến người mẹ của mình, nam rapper còn bị chỉ trích vì tự mãn. Một ý kiến khác từ khán giả, tạo tranh luận gay gắt trên mạng xã hội cho rằng: “Negav đang nói về sự thành công, đánh đổi bằng chuyện nghỉ học. Nhưng cậu ấy có thành công và thật sự có chỗ đứng để nói lên điều đó hay chưa?''.

Hành trình gần 4 tháng qua ở Anh trai say hi mang tới thành công đột phá cho cá nhân Negav. Bên cạnh những sân khấu “viral”, khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc khi kết hợp với nghệ sĩ khác, Negav tranh thủ tung MV đầu tay và nhanh chóng gặt hái thành công nhờ hiệu ứng cộng hưởng của game show. Cho đến Live Concert Anh trai say hi, Negav tạo được sức hút lớn và từng hành động của anh đều gây chú ý trên mạng xã hội.

Thành công của Anh trai say hi là đẩy loạt nghệ sĩ trẻ thành hiện tượng, những tên tuổi đã chìm vào quên lãng bất ngờ trỗi dậy và một số người đang thành công, giờ thành công vượt bậc. Đây là hiện tượng chung của những game show, thời mạng xã hội phủ sóng, trong vài năm gần đây. Từ Rap Việt, King of Rap đến Anh trai say hi, một loạt hiện tượng kiểu như Negav đã được trình làng từ game show.

Song, hiệu ứng mà game show mang lại cho nghệ sĩ vẫn chỉ là nhất thời trong một giai đoạn. Thành công của một nghệ sĩ trên đường đua âm nhạc sẽ còn được cân đo đong đếm vì nhiều yếu tố. Gần nhất, Double2T nổi đình nổi đám sau ngôi quán quân Rap Việt. Chỉ sau một năm, Double2T chìm dần vì những sản phẩm thất bại liên tiếp về hiệu ứng.

Ở Live Concert Anh trai say hi, quán quân Double2T diễn tiết mục mở màn nhưng sự chú ý của khán giả, mạng xã hội tập trung toàn lực vào dàn nghệ sĩ game show. Tương tự là sự mất hút của những hiện tượng GDucky, Dế Choắt, Blacka... Ngay lúc này, Negav có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong sự nghiệp nhưng đó là câu chuyện của tương lai.

Còn hiện tại, Negav vẫn chỉ dừng lại là một hiện tượng từ game show. Sự cố ở Live Concert Anh trai say hi xảy ra đúng lúc nam rapper đang ở trạng thái bay bổng nhất và cũng kịp lúc để anh bừng tỉnh mình đang đứng ở đâu.