Gần 400ha rừng tự nhiên bị phá: Có người chủ mưu đứng sau, tổ chức bài bản

TPO - Liên quan đến vụ gần 400ha rừng tự nhiên ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng nhận định có người đứng sau chủ mưu, tổ chức phá rừng bài bản. Cơ quan điều tra đang truy tìm các đối tượng (kể cả kẻ chủ mưu) phá rừng.

Sáng 19/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan điều tra đang làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đắk Lắk). Đây là vụ phá rừng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với diện tích 382ha rừng tự nhiên.

Theo nhận định ban đầu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, vụ phá rừng này có người đứng sau âm mưu, tổ chức bài bản. Bởi, theo nhận định của cơ quan chức năng, nếu người dân phá rừng lấy đất sản xuất thì không phá cùng một lúc với số lượng lớn như vậy. Phải có người tổ chức và cơ quan điều tra đang tìm người đứng đằng sau.

Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp chặt chẽ với công an, viện kiểm sát… để kiểm đếm khối lượng, xác định lại diện tích đủ tiêu chí về rừng để có cơ sở xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh vụ hơn 382 ha rừng tự nhiên thuộc Tiểu khu 222 và 205 do UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) bị phá nghiêm trọng. Vụ việc được phát hiện vào đầu tháng 4/2022, sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo công an vào cuộc. Đến nay, công an đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng”, tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xác định trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để rừng bị phá trong thời gian dài mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra vụ phá rừng tại huyện Ea Súp thì huyện Lắk cũng ghi nhận hơn 70 ha rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm làm nương rẫy.

Trước diễn biến phức tạp của các vụ phá rừng, mới đây, Bộ NN&PTNT đã có đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp và huyện Lắk (Đắk Lắk).

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, tình hình vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có diễn biến phức tạp. Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp cho biết từ ngày 1/4, Cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ tình trạng phá rừng trái pháp luật tại huyện Ea Súp và huyện Lắk. Kết quả kiểm tra ban đầu phát hiện khoảng 432ha rừng các loại bị phá.

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phải xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra phá rừng, khai thác rừng mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.