Gần 40 địa phương công bố lịch tựu trường

TPO - Chuẩn bị bước vào năm học mới nhưng ở một số trường thuộc miền núi Nghệ An vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là các trường bán trú. Để giải quyết vấn đề nơi ăn, chốn ở cho học sinh, các thầy giáo đã miệt mài sửa chữa, làm mới phòng ngủ cho các em.

TPO - Trước tình hình thực tế diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 , Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội quyết định điều chỉnh công tác tổ chức thi tuyển sinh môn Vẽ Mỹ thuật so với thông báo trong đề án tuyển sinh trước đó.

TPO - Chiều 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động các trung tâm và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, bắt đầu từ ngày 17/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2021-2022.