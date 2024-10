Gần 300 nghìn trẻ mẫu giáo chưa được đến trường

TPO - Tại Hội thảo tham vấn thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo do Bộ GD&ĐT vừa tổ chức, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh thông tin, hiện nay có gần 300 nghìn trẻ em mẫu giáo chưa được đến trường, tập trung tại những nơi khó khăn.

Theo ông Minh, hằng năm, có trên 5,1 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ đạt 34,6%, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đạt 93,6%. Giáo dục mầm non đã từng bước vượt qua khó khăn, phát triển khá toàn diện về quy mô, mạng lưới trường lớp, các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng lên. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa được đến trường, tập trung tại những nơi khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các điều kiện đảm bảo chất lượng, công tác xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình trường giáo dục mầm non còn hạn chế dẫn tới gánh nặng vẫn được đặt lên các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định: Đến thời điểm này, ở bậc học mầm non đã hoàn thành phổ cập cho trẻ 5 tuổi từ năm 2010. Tuy nhiên, cần tập trung, quan tâm hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi thực tế và quan trọng hơn là phải làm hết sức phát triển thế hệ măng non của đất nước.

Cơ chế đặc thù cho vùng khó Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT Đắk Lắk Võ Thị Phượng cho rằng, cần có những cơ chế đặc thù vùng khó vì chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp ở những địa phương này rất khó khăn. Ngoài ra, cần có những chính sách để thu hút, tuyển dụng giáo viên mầm non gắn bó để tạo điều kiện thay đổi giáo dục bậc mầm non ở những các địa phương khó khăn. Hà Linh