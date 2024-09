Bộ GD&ĐT yêu cầu không sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ mầm non

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, trong đó yêu cầu tuyệt đối không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ đồng thời xe đưa đón trẻ phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trong năm học mới, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em; đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non,chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm thực hiện Chương trình mới.

Về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm công tác tổ chức nuôi dưỡng theo quy định về số bữa ăn, nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp.

Phối hợp với ngành Y tế đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định, tuyệt đối không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. Thay vào đó, bữa ăn phải được nấu ấm nóng tại trường, đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo nội dung trên, Bộ cũng yêu cầu trường học phải tăng cường điều kiện tổ chức bữa ăn cho trẻ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ em trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác tổ chức bữa ăn.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường mầm non, cơ sở mầm non có biện pháp bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống bạo hành trẻ em, bảo đảm an toàn trường học; triển khai thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức dịch vụ đưa đón trẻ em bằng xe ô tô phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật hiện hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Tăng cường lồng ghép, tích hợp hiệu quả trong tổ chức bồi dưỡng chuyên môn kiến thức pháp luật liên quan công tác bảo đảm an toàn cho trẻ; chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em, nhất là tại các các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm, lớp độc lập dân lập và tư thục.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm học 2023-2024 đã từng xảy ra sự việc đau lòng đó là xe đưa đón của một cơ sở giáo dục mầm non ở Thái Bình bỏ quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong. Một số sở giáo dục mầm non ở các địa phương cũng đã để xảy ra tình trạng trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.