Đề xuất quy định mới sau nhiều vụ bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón

TPO - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, vừa qua có nhiều vụ bỏ quên trẻ em trên xe ô tô, do đó cần ngăn chặn để chấm dứt tình trạng này.

Sáng 11/6, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông.

Ngày 22/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cơ bản các ý kiến đều tán thành với dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Đáng lưu ý, ông Lê Tấn Tới cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non vào điều 46 của dự thảo luật.

“Các xe này phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe”, ông Lê Tấn Tới nói.

Liên quan tới nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu quan điểm, vừa qua có nhiều vụ bỏ quên trẻ em trên xe ô tô, do đó, cần ngăn chặn để chấm dứt tình trạng này.

Theo ông, Điều 46, dự thảo luật đã viết tương đối chặt chẽ. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải có tiêu chuẩn riêng, làm sao để người quản lý, người lái xuống khi xe đảm bảo trên xe không có con người.

“Chúng ta cần thông tin nội dung này rộng rãi, kiểm soát thực hiện một cách chặt chẽ để đảm bảo các xe không đủ tiêu chuẩn bị loại hết. Xe đủ tiêu chuẩn có dán nhãn nhưng cũng phải tránh lợi dụng. Tôi rất ủng hộ và hoan nghênh nội dung này”, ông Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã lên tiếng phải siết chặt nghiêm ngặt về quy trình đưa đón trẻ. ĐBQH viện dẫn vụ việc thương tâm của cháu bé ở Thái Bình tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe, đồng thời nhấn mạnh cần phải quy định việc đưa đón học sinh đến trường bằng các chế định trong các đạo luật phù hợp, trong đó có Luật Trật tự an toàn giao thông.