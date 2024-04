Gần 2.000 vận động viên nhí tranh tài giải chạy quanh Hồ Tây

TPO - Ngày 13/4, gần 2.000 vận động viên nhí đã chinh phục đường chạy Kids Run the Earth. Các chân chạy nhí đã nỗ lực hết mình tiến về vạch đích tạo nên bầu không khí sôi động, hứng khởi quanh khu vực Hồ Tây, Hà Nội.

Giải chạy trẻ em - Chạy vì Trái đất - Kids Run the Earth 2024 đã thu hút gần 2.000 vận động viên nhí tham gia, tranh tài ở các cự ly khác nhau: 3km (9-15 tuổi); 1,5km (7-10 tuổi) và 700m (7-10 tuổi).

Sự kiện thể thao đặc biệt này được tổ chức với mục đích khuyến khích tinh thần thể dục thể thao cho các em nhỏ, tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh và ý nghĩa cho trẻ em tại quận Tây Hồ nói riêng và khu vực Hà Nội nói chung.

Điều này không chỉ giúp các em có cơ hội vận động và rèn luyện sức khỏe một cách tích cực mà còn khích lệ tinh thần thể thao và sự hòa nhập trong cộng đồng trẻ em.

Kids Run the Earth nằm trong khuôn khổ giải chạy Tay Ho Half Marathon 2024 Powered by BIM Group, do UBND Quận Tây Hồ phối hợp với VRace tổ chức.

Giải đấu đã khai mạc vào sáng 13/4 tại Không gian Văn hoá – Sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) và sẽ chính thức khởi tranh 3 nội dung 5km, 15km và 21,1km (bán marathon) vào sáng 14/4.

Mùa giải thứ tư của Tay Ho Half Marathon thu hút hơn 10.000 vận động viên đăng ký tham gia - gấp đôi mùa giải trước. Trong đó, khoảng 6.000 người - tương đương hơn một nửa số vận động viên tranh tài ở cự ly 21,1km (bán marathon) – số lượng vận động viên đông nhất Việt Nam.