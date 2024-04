Nguyễn Anh Minh vô địch giải Taiwan Amateur Golf Championship 2024

TPO - Golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với chức vô địch giải Taiwan Amateur Golf Championship 2024.

Hôm nay, vòng đấu cuối cùng của giải Taiwan Amateur Golf Championship 2024 đã diễn ra trên sân Kaohsiung Golf & Country Club, Đài Loan, Trung Quốc. Tạo khoảng cách 4 gậy so với nhóm bám đuổi sau 54 hố, Anh Minh bước vào ngày thi đấu chung kết với tâm lý khá thoải mái.

Trong 9 hố đầu tiên, với hai điểm birdie, 2 điểm bogey, Anh Minh tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 gậy. Tưởng chừng như sẽ có cuộc rượt đuổi của VĐV nước chủ nhà khi Cheng-Wei Hsieh ghi điểm birdie hố 10 để rút ngắn khoảng cách xuống 4 gậy.

Tuy nhiên, Anh Minh đã không cho các đối thủ còn lại có bất kì cơ hội nào khi thực hiện cú chip in birdie ở hố 12 và tiếp tục là cú gạt birdie hố 13. Tại 5 hố cuối, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam duy trì thành tích 5 điểm par, để khép lại giải đấu cùng ngôi vô địch với tổng điểm (-3). Cheng-Wei Hsieh về nhì với điểm (+2) và Randy về thứ 3 cùng điểm (+6).

Chiến thắng tại Taiwan Amateur Golf Championship 2024 sẽ giúp Anh Minh nâng cao hơn vị trí của mình trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới. Đây cũng là chiến thắng mang lại động lực rất lớn cho golfer sinh năm 2007 để tiếp tục chinh phục những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường tầm cỡ khác.

Ở bảng nữ, Lê Chúc An từ hạng 23 đã vươn lên vị trí T14. Cô khép lại hành trình tại giải đấu với tổng điểm (+22). Tại vòng chung kết, Lê Chúc An đánh 73 gậy. Yu Chun Chen giành chức vô địch bảng nữ với thành tích tổng điểm (-3). Theo sau Yu Chun Chen là Shihyun Kim người Hàn Quốc, cùng điểm even par.