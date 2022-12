Gần 20 phút thót tim giải cứu bé gái rơi xuống hố sâu 15m

TPO - Đi cùng các bạn vào công trường xây dựng chơi, cháu T. bị rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng 15m. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé sau gần 20 phút.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh cùng các lực lượng thuộc Công an huyện Nhơn Trạch đã giải cứu thành công 1 bé gái 5 tuổi mắc kẹt dưới hố cọc ép bê tông tại huyện Nhơn Trạch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 19/12, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực Nhơn Trạch (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo tại công trường dự án Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có 1 bé gái rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng 15m ngay trong công trình đang thi công.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực Nhơn Trạch đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an thị trấn Hiệp Phước và người dân địa phương thực hiện cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bé gái 5 tuổi mắc kẹt bên trong hố cọc ép bê tông có độ sâu trên 10m, miệng hố đường kính khoảng 40cm. Sau gần 20 phút bằng các biện pháp nghiệp vụ như trấn an tinh thần, sử dụng các thiết bị cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng, lực lượng chức năng đã đưa được bé lên mặt đất; đồng thời tiến hành sơ cấp cứu cho bé và đưa đến cơ sở y tế theo dõi.

Cháu bé tên L.K.T, 5 tuổi ở cùng với cha mẹ tại KP Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Buổi chiều cùng ngày, cháu T. đi cùng nhóm bạn đến khu công trường Khu đô thị Thăng Long Home chơi thì bị rơi xuống hố cọc ép bê tông của công trường đang thi công.