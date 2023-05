G7 ra tuyên bố chung về Ukraine

TPO - Sở GTVT TPHCM đề nghị chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục lại phao báo hiệu phía thượng lưu cầu An Phú Đông. Đồng thời, các đơn vị có liên quan cần tăng cường đảm bảo an toàn khi vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên qua khu vực cầu An Phú Đông.