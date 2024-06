EVNNPC: Điện thương phẩm 5 tháng đầu năm đạt hơn 38,39 tỷ kWh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 5, tổng công ty đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, đảm bảo cung cấp điện cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội tại 27 tỉnh phía Bắc với sản lượng điện thương phẩm đạt 8,639 tỷ kWh, tăng 18,44% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo EVNNPC, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt 38,393 tỷ kWh, tăng 14,09% so với cùng kỳ và đạt 40,44% kế hoạch cả năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, toàn tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 215 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,26 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 5 tháng năm 2024, toàn tổng công ty thực hiện cấp điện cho 927 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,32 ngày, giảm 0,19 ngày so với cùng kỳ 2023, giảm 3,68 ngày so với quy định của EVN.

“Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến tháng 5/2024 đạt 87,58%, cao hơn 0,45% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 97,11%”, đại diện EVNNPC cho hay.

Đại diện EVNNPC cũng cho biết, tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện, sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả mùa khô năm 2024.

Tổng công ty cũng kiểm soát chặt chẽ việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn trong mùa nắng nóng, tránh để xảy ra sai sót đối với khách hàng. Trong công tác đầu tư xây dựng các dự án điện 110kV, Tổng công ty đã khởi công 2 dự án, đóng điện 7 dự án.

“Trước yêu cầu cấp bách để hoàn thành Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối theo yêu cầu của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 38 Đội xung kích với quân số hơn 500 cán bộ, công nhân viên của tổng công ty đã lên đường từ ngày 30/5/2024 tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, chính vì vậy Đội xung kích được lựa chọn là những người thợ điện tiêu biểu đủ năng lực, tự nguyện, sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” để góp sức đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ”, đại diện EVNNPC cho hay.

Khuyến cáo người dân chú ý dùng điện tiết kiệm dịp nắng nóng

Theo EVNNPC, đầu tháng 6, tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc đã xuất hiện mưa lũ, dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến khó lường. Tổng công ty đã ra công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại miền Bắc cùng đó tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ, khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Theo đại diện EVNNNPC, trong tháng 6, thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hóa đơn điện của khách hàng tăng cao. EVNNPC khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hợp lý nhất là vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h đến 15h) và tối (từ 19h đến 23h) và chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết. Để tiết kiệm điện và tránh hóa đơn tiền điện tăng cao, các khách hàng nên đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.

“Tổng công ty Điện lực miền Bắc rất mong quý khách hàng và nhân dân tăng cường các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng vừa góp phần tiết kiệm tài nguyên của quốc gia”, EVNNPC khuyến cáo.