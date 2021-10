Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bàn giao trong tháng này?

One Mount - tập đoàn kiến tạo hệ sinh thái số lớn nhất Việt Nam nằm trong Top 10 doanh nghiệp ICT năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn. Ngoài ra, One Mount cũng nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2021 do Tạp chí HR Asia bình chọn.