Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan bị chê già, xấu

TPO - Nhan sắc của người đẹp First Wang bị chê già, xấu sau nhiều năm lăn lộn ở các cuộc thi nhan sắc. Cô bị cho rằng lạm dụng thẩm mỹ quá đà.

Ngày 12/4, Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2023 First Wang cùng các á hậu, nam vương tham gia một sự kiện ở Bangkkok.

Xuất hiện trong sự kiện, First Wang diện bộ váy màu vàng, bó sát cơ thể quyến rũ. Người đẹp chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc sang trọng.

Tuy nhiên, trong một số hình ảnh do người qua đường chụp lại, nhan sắc của First Wang khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo được đăng tải trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan.

Có thể thấy, ở góc chụp cận, làn da của First Wang bị nhăn, chảy xệ do tác động của tuổi tác. Gương mặt của cô cũng không tự nhiên vì bị cho là lạm dụng thẩm mỹ quá đà.

Hình ảnh của First Wang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô đã qua thời kỳ đỉnh cao và bắt đầu lộ dấu hiệu tuổi tác.

Tin đồn First Wang lạm dụng thẩm mỹ râm ran nhiều năm qua. Diện mạo của cô hiện tại được cho là khác xa với khi mới bước chân vào lĩnh vực sắc đẹp và giành giải Hoa hậu Liên lục địa 2014.

Khóe miệng của First Wang lạm dụng tiêm botox khiến cô nhìn thiếu tự nhiên khi cười. Khán giả so sánh First Wang với hình ảnh của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara khi hai người đẹp đều gặp vấn đề tương tự với thẩm mỹ.

Chiến thắng Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2023, First Wang và nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz sẽ giành quyền tham dự cuộc thi Miss & Mister Supranational 2023 ở Ba Lan vào tháng 6.

Dù nhan sắc bị chê bai do thẩm mỹ quá nhiều, First Wang vẫn được đánh giá là ứng viên gây chú ý của khu vực châu Á vì có kinh nghiệm thi sắc đẹp.

First Wang năm nay 27 tuổi, chiều cao ấn tượng 1,8 m và nhan sắc bốc lửa. Cô từng đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2014 và trở thành mỹ nhân xứ chùa vàng đầu tiên đăng quang ở sân chơi nhan sắc này.

Đã có trong tay danh hiệu quốc tế nhưng First Wang vẫn theo đuổi cuộc thi sắc đẹp trong nước. Cô nhiều lần thể hiện mong muốn đại diện Thái Lan tại đấu trường Miss Universe. Chính vì vậy, First Wang đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào các năm 2019 và 2022.

Trong tất cả lần dự thi, First Wang đều được đánh giá là thí sinh tiềm năng. Với chiều cao ấn tượng và nhan sắc bốc lửa, cô được xem là phù hợp với tiêu chí cuộc thi Miss Universe.

Mặc dù vậy, may mắn nhiều lần không mỉm cười với First Wang. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 cô vào top 5, trong khi đó tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 cô chỉ vào top 10.