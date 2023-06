Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan bị chê hát tệ

TPO - Thể hiện giọng hát trên sân khấu chuyên nghiệp nhưng đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Thaweeporn Phingchamrat bị chê bai.

Ngày 21/6, các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan đồng loạt chia sẻ đoạn video ghi lại màn biểu diễn của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Thaweeporn Phingchamrat trong một chương trình.

Xuất hiện trên sân khấu, người đẹp ghi điểm khi diện bộ váy đen cúp ngực khoe chân dài thon thả. Mặc dù vậy, giọng hát của Thaweeporn Phingchamrat lại gây tranh cãi.

Người đẹp cover bản hit nổi tiếng If I Ain't Got You của nữ ca sĩ Alicia Keys, tuy nhiên giọng hát của cô không được đánh giá cao. Thaweeporn Phingchamrat liên tục hát lạc tông, chênh phô và hụt hơi. Những đoạn lên cao của cô cũng bị run rẩy do cột hơi yếu.

Màn trình diễn của Thaweeporn Phingchamrat bị nhiều khán giả chê bai. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã mạo hiểm khi lựa chọn một ca khúc quá khó để thể hiện.

"Giọng hát của cô ấy thật tệ", "Hát như vậy mà vẫn có người nghe sao?", "Nếu tôi là fan sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua vé nghe cô ấy hát"... là những bình luận của khán giả.

Không chỉ Thaweeporn Phingchamrat, nhiều hoa hậu, á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được ông Nawat - chủ tịch cuộc thi hướng theo con đường ca hát.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara xuất thân là ca sĩ. Tuy nhiên, giọng hát của cô cũng không được đánh giá cao. Nhiều màn biểu diễn của Engfa nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng. Bên cạnh giọng hát yếu, Engfa còn bị chỉ trích vì phong cách biểu diễn phản cảm.

Các fan bày tỏ sự khó hiểu khi với dàn hoa hậu, á hậu có giọng hát chất lượng thấp như vậy, tại sao ông Nawat vẫn liên tục tổ chức các buổi biểu diễn để bán vé thu tiền.

Không chỉ ca hát, các người đẹp dưới sự quản lý của ông Nawat tích cực tham gia diễn xuất. Engfa Wahara và Á hậu 5 Charlotte Austin đang tham gia series phim truyền hình Show Me Love, trong đó có cảnh hôn của hai người đẹp.

GL Show Me Love có phí khoảng 200.000 đồng/tháng cho 4 tập và đã có hơn 15.000 tài khoản đăng ký từ lúc mở. Show dự kiến chiếu trong 3 tháng, có thể mang về doanh thu 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các buổi hòa nhạc, fan meeting, sinh nhật offline, online được ông Nawat tổ chức để thu lợi nhuận với giá vé dao động từ từ 1,4 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng.

Nam doanh nhân người Thái Lan được cho là có đầu óc nhạy bén, tận dụng sức nóng của các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan để triển khai nhiều chiến lược kinh doanh lợi nhuận cao.