Đường dây điện 22kV sát trường tiểu học bị đứt, rơi xuống rồi bốc cháy trong cơn mưa

TPO - Dây diện bất ngờ đứt rồi rơi xuống đường bốc cháy dữ dội trong cơn mưa chiều ở Bình Dương. Chứng kiến cảnh tượng, người dân một phen hú hồn vì hiện trường nằm sát trường tiểu học khi học sinh chuẩn bị ra về.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 11/5 trên đường 22 tháng 12 đoạn sát cổng Trường Tiểu học An Phú 2, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, trên địa bàn đang có mưa lớn khiến đường dây điện 22kV ở trên cao bất ngờ bị đứt sau tiếng nổ lớn, đoạn dây rơi xuống đường rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Sự việc khiến hàng trăm hộ dân tại hai bên đường bị cúp điện. Chứng kiến cảnh tượng, người dân địa phương một phen hú hồn vì thời điểm này học sinh tiểu học chuẩn bị ra về.

Ghi nhận tại hiện trường, đường dây điện trên trụ cao bị đứt khỏi trụ bằng sứ, rơi xuống đường khiến đường bị bốc cháy.

Nhận tin báo, nhân viên điện lực đã nhanh chóng có mặt kéo dây điện lên vỉa hè để triển khai công tác khắc phục sự cố.