Nữ công nhân phụ hồ rơi từ tầng 3 tử vong

TPO - Ngày 11/5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm một nữ công nhân phụ hồ tử vong.

Theo thông tin từ phía công an, trước đó tối 10/5, bà Lê Thị Huệ (39 tuổi, quê Thanh Hóa) đang làm việc trên tầng 3 của công trình nhà ở bên đường N5, phường Bình An, TP.Dĩ An thì bất ngờ bị rơi xuống đất.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến kiểm tra thì thấy bà Huệ đang nằm thoi thóp, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ghi nhận cho thấy, công trình xây dựng nhà ở đang trong quá trình xây lên tầng thứ 4 thì xảy ra vụ việc.



Cách đây chưa đầy 1 tháng cũng tại TP. Dĩ An xảy ra vụ điện giật chết 2 người tại một công trình xây dựng nhà ở. Ngành chức năng địa phương ra thông báo cảnh báo tình trạng mất an toàn tại các công trình xây dựng nhà ở.