Đường, cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ vừa khởi công tại Huế có gì đặc biệt?

TPO - Công trình đường, cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị ven biển TT-Huế, tăng quỹ đất đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đồng thời, tạo thông suốt tuyến đường bộ ven biển quốc gia, tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung. Riêng cây cầu vượt bảo đảm thông thuyền và tiếp nhận tàu trọng tải tối đa đến 5.000 DWT ra vào cảng Thuận An.

Trưa 26/3, tại xã Hải Dương (TP Huế) diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, do UBND tỉnh TT-Huế tổ chức. Đến dự có lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư; lãnh đạo tỉnh TT-Huế.

Dự án đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (TP Huế) được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có trị giá đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa Thuận An (TP Huế) gồm 3 đoạn tuyến và 1 cầu qua cửa biển với tổng chiều dài khoảng 21,8km.

Cụ thể, đoạn 1 dự án sẽ triển khai xây dựng công trình cầu, đường từ Km 28+00 - Km35+784,6 có chiều dài khoảng 7,785km, từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An và kết thúc tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B thuộc phường Thuận An. Trong đó, chiều dài cầu qua cửa biển Thuận An khoảng 2,36km. Cầu đảm bảo thông thuyền và tiếp nhận tàu biển có trọng tải tối đa 5.000 DWT ra vào cảng Thuận An theo quy hoạch.

Đoạn 2, từ Km36+914,17 - Km44+666,55 với chiều dài khoảng 7,75km, tính từ vị trí nút giao Quốc lộ 49B tại Km54+530 (lý trình Quốc lộ 49B) thuộc phường Thuận An theo hướng tuyến mới rẽ về bên trái tuyến Quốc lộ 49B, đi ra gần bờ biển và kết thúc tại Km62+304 (lý trình Quốc lộ 49B) thuộc địa phận thôn Kế Sung, xã Phú Diên (huyện Phú Vang, TT-Huế).

Đoạn 3, từ Km80+130,05 - Km86+404,22 chiều dài khoảng 6,27km, tính từ nút giao Quốc lộ 49B, xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) tại vị trí Km99+157 (lý trình Quốc lộ 49B) đến nút giao với đường ven sông Bù Lu hiện hữu thuộc xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, TT-Huế).

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TT-Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến năm 2026.

Công trình hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường du lịch ven biển tỉnh TT-Huế, nhằm thúc đẩy hình thành các đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại các xã ven biển.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, đây là công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành tạo kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung; củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân mỗi mùa mưa bão.

Dự án còn thúc đẩy, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến với Huế để đầu tư xây dựng, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng…

Công trình do liên danh 3 nhà thầu thực hiện, gồm Công ty CP Xây dựng Tân Nam (Nghệ An), Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (Hà Nội). Thời gian hoàn thành dự án giai đoạn 1 trong 3 năm.