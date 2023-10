Đưa tình huống ứng xử giao thông vào trường học

TP - Để nâng cao nhận thức cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhất là học sinh các cấp học THCS và THPT, đầu năm học 2023 - 2024 Văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về trật tự, ATGT trong trường học.

Trong tuần đầu tháng 10/2023, Văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội đã phối hợp với các trường học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho học sinh và đại diện phụ huynh khi tham gia giao thông trên đường.

Tại trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm sáng 2/10, ông Tạ Đức Giang - Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chỉ dẫn của biển báo hiệu, người chỉ huy điều khiển giao thông, đi ngược chiều...

Với vai trò báo cáo viên, ông Giang cũng giới thiệu về hệ thống các biển báo hiệu đường bộ thường gặp và ý nghĩa của việc tuân thủ báo hiệu đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời đầy hào hứng các câu hỏi do đồng chí báo cáo viên nêu ra.

Theo ông Giang, thông qua chương trình tuyên truyền, đã giúp các em học sinh hiểu rõ thêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông cho các em ở lứa tuổi học sinh. “Cùng với đó, qua buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông, báo cáo viên cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục các em học sinh khi tham gia giao thông trên đường được an toàn”, ông Giang nói.

Sau phần báo cáo, tuyên truyền, với sự có mặt của hơn 1.000 học sinh, giáo viên, đại diện phụ huynh Trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm trong sáng 2/10, các báo cáo viên và cán bộ của Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ứng xử thực tế với các tình huống tham gia giao thông trên đường. Nhiều học sinh, giáo viên đứng lớp và đại diện phụ huynh học sinh đã được đơn vị tổ chức mời trả lời, ứng xử với các tình huống giao thông hay bắt gặp trên đường, với học sinh nhận diện và đọc các biển báo giao thông.

Trong các tháng đầu năm 2023, Ban An toàn giao thông thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2023. Chỉ đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn các quận, huyện, thị xã tổ chức 21 hội nghị và 9 cuộc trưng bày ảnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông năm 2023 cho trên 24.000 lượt người tham gia là cán bộ công tác mặt trận, cán bộ ban tuyên giáo, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ VII năm 2023 tại Nhà ga Metro Cát Linh.