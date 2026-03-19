Đưa không khí sân vườn vào nhà qua thiết kế mở

TPO - Giữa không khí trong lành của vùng cao nguyên Di Linh, ngôi nhà nhỏ được thiết kế như một chốn trú ngụ bình yên, nơi con người có thể sống chậm lại và hòa mình vào thiên nhiên.

Trên khu đất 100m² với diện tích xây dựng chỉ 50m², công trình lựa chọn cách tổ chức không gian gọn gàng nhưng vẫn mở ra nhiều khoảng thoáng cho ánh sáng và gió trời.

Hai bên không gian sinh hoạt chính đều thông mở ra thiên nhiên. Phần hiên được mở rộng và hạ chiều cao sàn sát với mặt vườn khiến không gian như hòa làm một. Phía trên mái ngói đỏ với các khoảng mở giúp ngôi nhà luôn thoáng và mát.

Sử dụng chất liệu chủ yếu là gạch, đá và gỗ, ngôi nhà đem lại cảm giác thân thuộc và mang đậm tính bản địa. Không gian mới lạ nhưng vẫn hài hòa với lối sống và bối cảnh chung.