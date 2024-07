Dù tăng nhiệt nhẹ, Hà Nội duy trì mưa dông rải rác

TPO - Thay vì rẽ phải ra đường Giải Phóng sau đó đi vào phố Kim Đồng để quay đầu (đi vòng khoảng 1 km), liên ngành Sở GTVT - Công an - CSGT Hà Nội vừa họp thống nhất, từ nay đến tháng 12/2024, xe khách sau khi xuất bến Giáp Bát được đi thẳng sang đường Giải Phóng ra cao tốc.

TPO - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao nên những ngày này Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.