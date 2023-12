Du lịch Việt Nam thu hơn 672.000 tỷ đồng trong năm 2023

TPO - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngành du lịch hoàn thành chỉ tiêu đón 12,5-13 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023.

Hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2023 diễn ra sáng 21/12 tại Hà Nội. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo trao đổi về việc quản lý, phát triển du lịch trong tình hình mới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy khẳng định sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi và tăng tốc.

Trong năm 2023, chỉ sau 10 tháng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra (8 triệu khách) và đến nay ngành du lịch đạt mục tiêu điều chỉnh (12,5-13 triệu lượt).

Cụ thể tổng khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023.

Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Năm 2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á năm 2023 lần thứ 4.

Tại lễ trao giải thưởng toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được Tổ chức giải thưởng du lịch quốc tế (WTA) vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, nhiều điểm đến, doanh nghiệp du lịch nhận được nhiều hạng mục giải thưởng danh giá khác về du lịch...

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận du lịch còn bất cập. Trong đó, đáng lưu ý là hiện tượng người nước ngoài núp bóng hành nghề hướng dẫn, một số doanh nghiệp Việt Nam vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch (kinh doanh không có giấy phép, không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, vi phạm về điều kiện ký quỹ, người điều hành, quảng cáo sai sự thật)...

Một số điểm đến du lịch còn tình trạng mất vệ sinh, không đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, chưa đủ năng lực phục vụ du khách vào thời kỳ cao điểm. Chưa tổ chức được chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam có quy mô, tính chất quốc gia, tạo tiếng vang, quy tụ nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia ở các thị trường mục tiêu...

Trong thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng cường quản lý khu, điểm du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch bền vững. Các điểm đến bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đặc biệt chú trọng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách.