Dự kiến hơn 6,5 triệu khách sắp qua sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Trong 2 tháng cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đón hơn 6,5 triệu lượt khách đi và đến. Thời điểm hè rơi vào mùa mưa nên dự báo tỷ lệ chuyến bay chậm chuyến có thể tăng.

Ngày 20/6, thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, từ tháng 6 đến tháng 8, mỗi ngày có 680 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Các ngày cuối tuần, dự kiến lên tới 710 chuyến bay. Lượng khách trung bình khoảng 110.000 lượt mỗi ngày. Như vậy, trong 2 tháng cao điểm hè sân bay Tân Sơn Nhất có thể đón hơn 6,5 triệu lượt khách.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mùa hè tập trung đông khách cả hai chiều đi và đến nhưng rơi vào mùa mưa nên tỷ lệ chuyến bay delay có thể tăng. Do vậy, các đơn vị được chỉ đạo xây dựng kế hoạch chống ngập, có phương án xử lý trong trường hợp thời tiết xấu ảnh hưởng tới hoạt động bay.

Để tránh cảnh đông đúc kéo dài tại sân bay, trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ. Đơn vị này sẽ phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng; phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với đồn công an, phòng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng, kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại, cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng. Trường hợp các hãng xe đón khách sai vị trí quy định, gây mất trật tự, lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiến hành thu thẻ nhân viên, lập biên bản và bàn giao cho cơ quan công an.