Du khách vui chơi gì ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận dịp 2/9?

TPO - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 31/8-3/9), doanh nghiệp đã thiết kế nhiều hoạt động đặc sắc, tăng trải nghiệm và tạo ấn tượng cho du khách.

Nhiều hoạt động đa sắc màu

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các doanh nghiệp đều tổ chức không gian vui chơi, giải trí tăng trải nghiệm vui tươi cho du khách. Ở TP. Vũng Tàu có 2 sự kiện xã hội hoá, gồm chương trình “Tuborg Open your music” ngày 31/8 tại công viên Cột Cờ, Bãi Sau và “Tiger Crystal Rave 3.0 - Đại tiệc băng bất tận” dự kiến diễn ra ngày 1/9 tại Khu du lịch San Hô Xanh, Bãi Sau.

Vào tối 2/9, tại công viên Tam giác Bãi Trước, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Huyện Đất Đỏ có lễ hội ẩm thực và văn nghệ tại thị trấn Phước Hải. Một số resort còn tổ chức ẩm thực, bổ trợ thêm chương trình giải trí, xem đây là nam châm để vừa quảng bá vừa giữ chân du khách ở lại dài hơn.

Với lợi thế nằm gần TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh về du lịch biển, hệ thống dịch vụ phù hợp với nhiều phân khúc khách. Khảo sát tại nhiều resort, khách sạn ven biển ghi nhận số lượng booking tăng mạnh. Các resort, khách sạn ven biển đã gần kín phòng trong 2 ngày trên.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu - cho biết, Vũng Tàu cũng kêu gọi cộng đồng tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, người dân ứng xử văn hóa, văn minh trong phục vụ. Trong những ngày lễ, các phòng, ban, phường phân công lực lượng chốt trực, tuần tra kiểm soát giữ an toàn, vệ sinh môi trường, giá cả dịch vụ, không để xảy tình trạng ghim phòng cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch.

Các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều có phương án sắp xếp, bố trí bãi giữ xe tạm, điều tiết giao thông tránh ùn ứ cục bộ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về đăng ký giá; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn du khách các điểm tham quan, ăn nghỉ, vui chơi giải trí và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý các trường hợp phản ánh của du khách.

Bình Thuận giữ bình ổn giá cả

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày được xem là cơ hội cho các điểm, khu du lịch hấp dẫn du khách. Do vậy, ngay từ giữa tháng 8, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để sẵn sàng đón khách, khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Dịp lễ này, ngành du lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá từ 10-30% sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan; tăng cường các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách.

Ngoài ra, tại NovaWorld Phan Thiet còn tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 2/9 tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn thu hút du khách.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa đề nghị phòng chức năng của các địa phương, Ban Quản lý các khu - điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung nhằm phục vụ tốt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9; tăng cường công tác quản lý phục vụ du lịch trên địa bàn.

Các ban ngành tiến hành kiểm tra giá cả, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại địa phương; quan tâm nhắc nhở doanh nghiệp, hộ kinh doanh giữ bình ổn giá, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, nhất là giá buồng phòng khách sạn - nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, giá các mặt hàng hải sản tươi sống… gắn với bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ, thời tiết ở khu vực Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 24- 37 độ C. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, chiều và đêm ngày 31/8 cục bộ có nơi mưa to. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 19 - 32 độ C.