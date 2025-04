Đủ chiêu trò trục lợi mua bán nhà ở xã hội

TPO - Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng thông tin giả mạo liên quan đến nhà ở xã hội để trục lợi bất chính. Chính quyền và chủ đầu tư đã phải đưa ra cảnh báo để người dân, khách hàng nâng cao cảnh giác.

Đủ chiêu trò

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin giả mạo liên quan đến việc mua bán, sang nhượng nhà ở xã hội. Không ít đối tượng lợi dụng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân có thu nhập thấp để trục lợi.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại chung cư Phước Lý, phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 1/2022, đối tượng này đã lợi dụng việc người dân có nhu cầu thuê căn hộ chung cư thuộc diện chính sách xã hội để trục lợi. Khi biết người có nhu cầu về chỗ ở, đối tượng Huyền tự giới thiệu bản thân có quen biết với cán bộ làm việc tại các cơ quan, ban ngành của nhà nước và có khả năng chạy thủ tục để được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Huyền cũng nói rằng căn hộ nơi mình đang ở là chung cư nhà ở xã hội được nhà nước cấp cho Huyền. Nhiều người dân tin tưởng nhờ Huyền giúp đỡ và được Huyền hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký thuê chung cư nhà ở xã hội, kèm theo phí thuê căn hộ là 40 triệu đồng/căn. Từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2024, Huyền đã thực hiện 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của hàng chục người.

Dự án chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có 3 khối nhà A, B, C. Hiện nay, khối nhà C của dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 1/2019, còn khối nhà A, B đang thi công xây dựng và chưa mở bán.

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội hiện nay đã xuất hiện nhiều bài đăng, thông tin về việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ mua bán căn hộ thuộc dự án chung cư An Trung 2. Chủ đầu tư dự án này cho biết, các thông tin này là không đúng và làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Chủ đầu tư, chính quyền liên tiếp cảnh báo

Trước thực trạng trên, ngày 9/4, UBND quận Sơn Trà đã có văn bản liên quan thông tin giả mạo rao bán căn hộ nhà ở xã hội của dự án chung cư An Trung 2.

Văn bản này được chính quyền đưa ra sau khi chủ đầu tư dự án chung cư An Trung 2 là Liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 579 (Liên doanh DMC-579) có văn bản gửi chính quyền địa phương và Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Chủ đầu tư dự án này khẳng định, hiện nay chưa từng thực hiện việc mở bán bất kỳ căn hộ nào tại khối A, B của dự án, cũng như không ủy thác hoặc hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, cá nhân, sàn bất động sản nào đứng ra rao bán, nhận cọc bán căn hộ.

Chủ đầu tư khuyến cáo người dân hết sức thận trọng, kiểm tra kỹ về các vấn đề pháp lý có liên quan đến thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án trên để tránh bị lừa. Mọi thông tin về mở bán khi dự án đủ điều kiện, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký mua căn hộ, phương thức thanh toán sẽ được thông báo cụ thể tại website của công ty và được công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân được biết, liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Trước đó, tháng 3/2025, trước tình trạng các thông tin lừa đảo, nhận làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã phải có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở, kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện việc bán nhà ở xã hội không vượt quá giá bán đã được Sở Xây dựng thẩm định. Việc ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở, phù hợp với tỉ lệ hoàn thành xây dựng công trình và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. Thực hiện việc bán nhà ở xã hội không vượt quá giá bán đã được Sở Xây dựng công bố.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tìm hiểu đầy đủ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua theo thông báo của Sở Xây dựng.

Đồng thời, liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Khi được giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội, người mua phải chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 16/2022 của Chính phủ.