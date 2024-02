Dự án cấp nước hơn 72 tỷ lại xảy ra sự cố, quá hạn vẫn chưa chốt ngày bàn giao

TPO - Dự án cấp nước có tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk lại gặp sự cố. Trước đó, dự án từng 13 lần rò rỉ, vỡ ống. Nay đã quá thời hạn nhưng chủ đầu tư chưa chốt ngày bàn giao chính thức.

Ngày 27/2, ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đắk Lắk xác nhận, Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) vừa xảy ra sự cố đường ống trong giai đoạn vận hành, phải khắc phục.

Đây là dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 72 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Theo ông Côn, dự án được vận hành từ đầu năm 2024. Quá trình vận hành, đơn vị phát hiện có dấu hiệu không ổn nên đã cho sửa, khắc phục sự cố đường ống. Cụ thể, vị trí đường ống hư hỏng tại đoạn co với chiều dài hơn 1m. Khi phát hiện, chủ đầu tư đã chủ động lắp ráp, thay thế đoạn nhựa bằng ống sắt. Ông Côn cho rằng, công trình mới vận hành, khi phát hiện trục trặc thì khắc phục, đây là điều bình thường.

Về việc bàn giao dự án, ông Côn cho biết, chưa chốt thời gian vì cần phải hoàn thành các công việc theo quy định mới có thể nghiệm thu, bàn giao. Trong khi đó, dự án khởi công tháng 10/2019, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6/2020. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, dự án liên tục gặp sự cố vỡ, rò rỉ đường ống (13 lần).

Theo kết luận của Đoàn kiểm tra thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì, công bố đầu năm 2022, nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống và rò rỉ nước tại khớp nối của của tiểu dự án (giai đoạn vận hành thử và thử áp) là do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế. Trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Sau khi dự án liên tục vỡ ống, chủ đầu tư đã chi 4 tỷ đồng tiền ngoài ngân sách, chủ yếu khắc phục, sửa chữa, thay thế khoảng 600m đường ống bị vỡ bằng ống sắt và nhựa tốt hơn để đảm bảo việc dẫn nước về trạm bơm.

Liên quan đến dự án này, UBND tỉnh Đắk Lắk từng có văn bản yêu cầu khắc phục những tồn tại để đưa vào hoạt động trước ngày 30/6/2022. Quá thời gian này nhưng chưa khắc phục, tỉnh sẽ giao công an vào cuộc điều tra. Sau đó, phía Sở NN&PTNN Đắk Lắk xin gia hạn dự án đến ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa chốt được thời gian chính thức bàn giao.