Đốt pháo nổ đầu năm mới: Người tử vong, người nguy cơ mù vĩnh viễn

Chồng chết, vợ con bị thương nặng

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vụ nổ tại một gia đình trên địa bàn thị xã Đức Phổ, từ việc gia đình đốt pháo tự chế hoặc làm quả nổ tự chế.

Vụ việc xảy ra vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại nhà ông Phạm Văn A. (48 tuổi, trú tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ). Thời điểm đó, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn tại nhà ông A. khiến người đàn ông và hai vợ con gặp nạn.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi viện cấp cứu, tuy nhiên, ông A. tử vong. Tại hiện trường, phát hiện nhiều vật liệu nghi dùng chế tạo pháo tự chế.

Cũng tử vong do pháo tự chế, vào đêm Giao thừa anh L.Đ.T (37 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) châm lửa đốt viên pháo bi (loại pháo nổ bị cấm sử dụng).

Anh Tr. chưa kịp ném viên pháo ra xa thì pháo phát nổ ngay trên tay khiến nạn nhân bị thương nặng bởi các vết thương đứt động mạch chủ, đứt rời 1 ngón tay. Người nhà đưa anh Tr. vào cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Nam học sinh tử vong vì đốt pháo

Đêm 8/2, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận hai học sinh nam trong tình trạng toàn thân bị bỏng, tụt da vùng tứ chi, vùng mặt, chấn thương hai mắt và nhiều vết thương tứ chi nham nhở.

Trong đó, một bệnh nhân bị thương rất nặng, đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay trái, vết thương đứt lìa các ngón tay. Sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

2 nạn nhân được xác định là T.H.T (16 tuổi) và V.V.H (15 tuổi). Trong quá trình cùng nhau tự chế pháo bất ngờ phát nổ khiến 2 em bị thương nặng. Tuy nhiên, em H. không qua khỏi, còn em T. vẫn tiếp tục được cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Ngôi nhà ông D. bị bay mái tôn trước và một số vật dụng trong nhà bị đổ vỡ. Tại hiện trường thu giữ 1 ống trụ hình tròn và nhiều viên pháo bi nhựa.

Tương tự, một trường hợp khác là nam học sinh lớp 10 trú tại Gia Lai nhập viện phẫu thuật 2 mắt do pháo nổ vào đêm 30 Tết. Nam nạn nhân đốt pháo ở nhà không may nổ trúng vùng mặt, bỏng giác mạc nặng.

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê Sở Y tế từ ngày 8/2 đến 11/2, trên địa bàn tỉnh có 11 người đến khám và điều trị do pháo nổ, pháo hoa.

Không đốt pháo hoa vẫn gặp nạn

Sau Giao thừa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận 5 trường hợp nhập viện do pháo nổ và đều bị vết thương bỏng giác mạc mức độ nặng, buộc phải chuyển viện lên tuyến trên.

Điển hình, đêm 30 Tết, chị Nguyễn Hồng Ng. (18 tuổi, trú tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai) đi xe máy đến Quảng trường Đại Đoàn Kết ngắm pháo hoa. Tại đây, một quả pháo đã bay thẳng vào mắt chị Ng. và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân bị bỏng giác mạc nặng một bên mắt, phải phẫu thuật và có thể nguy cơ mù vĩnh viễn.

Nhiều người bị xử lý do đốt pháo nổ

Tính tới sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 19 vụ với 19 người đốt pháo nổ trái phép đêm Giao thừa.

Điển hình, vào rạng sáng ngày mùng 1, tổ công tác cơ quan chức năng phát hiện 1 người đàn ông đốt pháo hoa nổ trái phép trước cửa nhà trên đường Lý Thường Kiệt (phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Ngoài vụ việc trên, cơ quan công an TP Đông Hà cũng phát hiện trường hợp khác sử dụng pháo hoa nổ. Các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều học sinh tàng trữ, chế tạo, sử dụng pháo nổ

Vừa qua, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phát hiện nhiều trường hợp là học sinh tàng trữ, đốt pháo nổ. Điển hình, ngày 1/2, Công an xã Yên Bài đã phát hiện L.Q.A (SN 2007, trú tại xã Yên Bài) có hành vi sử dụng pháo trái phép (pháo tự chế). Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Quang Anh số tiền 3,75 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/12/2023, Công an xã Vật Lại phát hiện 2 nam học sinh đeo ba lô có 8 quả hình trụ tròn được quấn bằng giấy loại vở học sinh, đường kính khoảng 3cm, một đầu có gắn kèm 1 đoạn dây màu trắng là pháo nổ (pháo tự chế) có tổng khối lượng 2,4kg.