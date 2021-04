Đồng phạm của Trịnh Sướng: Bố con, vợ chồng cùng vướng lao lý

TPO - Ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) bị cơ quan công an bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở vào chiều tối 12/4.

TP - Những người lần lượt giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nói rằng, họ làm sai vì tin tưởng cấp trên giới thiệu nhà thầu phụ, hoặc do mới lên làm lãnh đạo nên tin cấp dưới.

TPO - Công an thành phố Nam Định vừa bắt trọn cả một băng côn đồ 7 người đã có hành vi đến nhà, nơi làm việc của người dân để khủng bố tinh thần, ném chất bẩn như mắm tôm, trứng thối, dầu luyn vào nhà để đòi nợ thuê.

TPO - Các đối tượng khai đã dùng 2 khẩu súng bắn vào nhà anh V.X.Q để "cảnh cáo" do anh này không "nhường" trong đấu thầu đất trước đó .

TPO - 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” thường xuyên bị đánh đập, chích điện, ép bán dâm cho khách vừa được Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công.

TPO - “Nổ” là cán bộ Bộ Công an đến liên hệ làm việc và xuất trình giấy giới thiệu giả, một đối tượng bị Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lật tẩy.