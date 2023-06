Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ

TPO - Ngày 1/6, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 10 tỷ đồng.